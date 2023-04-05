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大陸 大陸焦點 特派現場

超狂員工群組嗆爆主管！同事全響應「+1一起走」隔壁部門也相挺

▲▼超狂員工群組嗆爆主管！同事全響應「+1一起走」隔壁部門也相挺。（圖／翻攝微博）

▲陳志龍在群組開嗆。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近日瘋傳一串微信群組聊天截圖，一位名為「陳志龍」的員工因不爽主管不斷要求加班，在群組怒嗆主管，沒想到竟引起大批同事的響應，大家紛紛回應「+1，要走一起走」，甚至連別的部門也發聲力挺，幾名討人厭的主管最後在公司高層的要求下，只能低頭認錯道歉。

從截圖中可以發現，一位名為董俊的人要求陳金與陳志龍在清明節加班，陳志龍直接拒絕並開嗆，「就知道安排加班，加你妹啊。你不知道讓他們升級設備，培訓人員？什麼問題都找我們，我們不需要休息？別他媽扯有加班費，你清明節去上24個小時，我他媽分你24個小時的加班時間。」

董俊見狀還想威脅陳志龍，「我已經截圖給領導了，成年人了，自己說的話自己負責。」陳志龍則直接回嗆，「好哇，我明天坐等人士來辭退我！」

沒想到，陳志龍嗆完之後，同部門的其他同事全部響應，用同一句話共同回嗆，「+1，坐等人事，要走一起走」「+1，坐等人事，要走一起走」「+1，坐等人事，要走一起走」。

▼同事響應陳志龍。（圖／翻攝微博）

▲▼超狂員工群組嗆爆主管！同事全響應「+1一起走」隔壁部門也相挺。（圖／翻攝微博）

陳志龍原本只是在一個20多人的小群組開嗆，但似乎是怒氣還沒發洩完，接著又到了一個400多人的大群組開嗆，「各位領導，開發課的兄弟們基本上加班都是一百多個小時，這個月天天早八幹到晚上十一點，加到凌晨一兩點都是常有的事。我就想問問我他媽簽的是勞動合同還是賣身契？生產隊的驢也不敢這麼使吧？」

陳志龍一嗆完，馬上有另一名黃珂林副經理出來要他「注意說話語氣」，令陳志龍完全爆發了，「躺在家裡遙控指揮？一點技術不懂，又不會管理，什麼事都是亂作一團，協調部門都弄不下來，你當這個副經理有屁用？難怪自從某人退休後，一路從副總降到副經理哦，問問手下的兄弟，有誰服你？」

陳志龍更提出了自己部門的集體辭職，「軟件開發部門，23人請求辭職，聯名報名已上報，請批准！」令人驚訝的是，其他部門居然也都出面響應，「硬件部門14人請求辭職，我們同軟件部門一起上報告，請領導批准！」「我們設備科有12人聯名報告！」

黃珂林與董俊見眾人都挺陳志龍，非常不爽的回罵，「你對公司有什麼意見，可以去行政部門反映，沒必要在這裡說！」「就是，你把公司群當什麼？你這不是影響其他人嗎？」

陳志龍馬上又回嗆，「親愛的黃經理，你別誤會啊！我不僅僅是對公司有意見，我對你們兩個的意見更大。恕我直言。兩個傻逼，操。」見陳志龍無所畏懼地說出內心話，其他員工們也都不忍了，一邊幫陳志龍打氣，一邊也圍剿起黃珂林與董俊，「厲害！雖然大家都不說話。但是大家都支持你，我們也早就看你們開發課好可憐了。」

最後，公司高層「龔總」終於出面，表示只要3月加班在48小時以上的，都可以帶薪休假一天，並且會開放匿名系統讓員工們可以提出意見。此外，龔總還特別強調，「我們不要怕提意見，公司運行難免有各種錯誤，就是要敢於提出！」

同時，黃珂林與董俊也在龔總的要求下出面道歉，「我在這裡給開發部同事道歉，我在工作中確實有很多不足，我會努力改正，以後也歡迎大家多向我提意見。」「我在這裡特別感謝陳志龍，能當面指出我的錯誤，以後我們一起加油。」

這一連串截圖在大陸引起了廣大討論，許多網友都非常有共鳴，希望自己公司也有個「陳志龍」，能勇敢反抗主管，為大家爭取權益。另外，也有不少人指出，該間公司就是大陸知名的大公司「中國電子科技集團」。

不過，中國電子科技集團稍早已發出聲明否認，「中國電科關注到多個網絡平台根據網傳『CETC成都事業部（413）』和『CETC-軟件開發課（27）』兩個微信群聊天記錄，發布和傳播有關中國電科的不實信息和言論。」

中國電子科技集團強調，「中國電科高度重視，認真排查，上述微信群聊天記錄所涉單位和人員，非集團公司所屬成員單位和員工。對於傳播、擴散虛假不實信息的行為，集團公司將保留追究法律責任的權利。」

▲▼超狂員工群組嗆爆主管！同事全響應「+1一起走」隔壁部門也相挺。（圖／翻攝微博）

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