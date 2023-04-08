群組嗆爆主管「龍哥」被抓了！公安：假造聊天紀錄「擾亂網路秩序」

▲「龍哥」群組嗆爆主管的截圖在網路上瘋傳。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸先前瘋傳一串員工嗆爆主管的微信群組截圖，主角「陳志龍」還被網友們譽為「勞權戰神」「戰神龍哥」。不過，大陸公安7日卻通報，主角「陳志龍」已經被拘留，因他根本沒在相關公司工作過，是先前求職沒被錄用，心生不滿才假造截圖。

四川德陽市公安局在通報中指出，他們5日接獲上級公安機關的指令，針對網傳涉中國電子科技集團（以下簡稱中國電科）有限公司下屬單位不實訊息一事，依法進行立案調查。

▼公安指相關截圖是假造的。（圖／翻攝微博）



公安局提到，經初查，陳某龍（男，漢族，26歲）目前居住在德陽經開區，是網上發布不實訊息者，此人從未有中國電科下屬單位及關聯企業從業經歷。

公安局強調，陳某龍因此前向中國電科求職未被錄用，心生不滿，利用圖像處理軟件虛設「CETC—軟件開發課」「CETC成都事業部」2個微信群，虛擬CETC員工姓名、頭像，捏造製作了多張「怒懟領導、發洩情緒」的微信聊天記錄截圖，並發布在網路社交平台，引發公眾熱議，造成惡劣影響。

公安局還說，陳某龍故意散播謠言的違法行為嚴重擾亂了網路公共秩序，目前已依法對其作出行政拘留處罰，案件仍在進一步偵辦之中。