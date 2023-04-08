　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

群組嗆爆主管「龍哥」被抓了！公安：假造聊天紀錄「擾亂網路秩序」

▲▼超狂員工群組嗆爆主管！同事全響應「+1一起走」隔壁部門也相挺。（圖／翻攝微博）

▲「龍哥」群組嗆爆主管的截圖在網路上瘋傳。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸先前瘋傳一串員工嗆爆主管的微信群組截圖，主角「陳志龍」還被網友們譽為「勞權戰神」「戰神龍哥」。不過，大陸公安7日卻通報，主角「陳志龍」已經被拘留，因他根本沒在相關公司工作過，是先前求職沒被錄用，心生不滿才假造截圖。

四川德陽市公安局在通報中指出，他們5日接獲上級公安機關的指令，針對網傳涉中國電子科技集團（以下簡稱中國電科）有限公司下屬單位不實訊息一事，依法進行立案調查。

▼公安指相關截圖是假造的。（圖／翻攝微博）

▲▼群組嗆爆主管「龍哥」被抓了！陸公安：嚴重擾亂網路公共秩序。（圖／翻攝微博）

公安局提到，經初查，陳某龍（男，漢族，26歲）目前居住在德陽經開區，是網上發布不實訊息者，此人從未有中國電科下屬單位及關聯企業從業經歷。

公安局強調，陳某龍因此前向中國電科求職未被錄用，心生不滿，利用圖像處理軟件虛設「CETC—軟件開發課」「CETC成都事業部」2個微信群，虛擬CETC員工姓名、頭像，捏造製作了多張「怒懟領導、發洩情緒」的微信聊天記錄截圖，並發布在網路社交平台，引發公眾熱議，造成惡劣影響。

公安局還說，陳某龍故意散播謠言的違法行為嚴重擾亂了網路公共秩序，目前已依法對其作出行政拘留處罰，案件仍在進一步偵辦之中。

▲▼超狂員工群組嗆爆主管！同事全響應「+1一起走」隔壁部門也相挺。（圖／翻攝微博）

▲▼超狂員工群組嗆爆主管！同事全響應「+1一起走」隔壁部門也相挺。（圖／翻攝微博）

▲▼超狂員工群組嗆爆主管！同事全響應「+1一起走」隔壁部門也相挺。（圖／翻攝微博）

▲▼超狂員工群組嗆爆主管！同事全響應「+1一起走」隔壁部門也相挺。（圖／翻攝微博）

▲▼超狂員工群組嗆爆主管！同事全響應「+1一起走」隔壁部門也相挺。（圖／翻攝微博）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
國中生網路互嗆　爸撂33人狂毆同學！下場慘了
普發6000元ATM在哪裡？　LINE「1功能」帶你去領錢
快更新！　蘋果緊急釋iOS 16.4.1
韓綜男網紅驚爆「性侵八大場所女員工」！　女掙扎尖叫求救
許瑋甯、邱澤結婚2年「罕見放閃」！　合照甜炸
快訊／客運失控墜橋　1人不治身亡！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

群組嗆爆主管「龍哥」被抓了！公安：假造聊天紀錄「擾亂網路秩序」

陸媒：「海巡06」對馬祖籍客船實施監護

快訊／解放軍東部戰區宣布3天「環台軍演」

看懂馬英九「兩岸一國論」　包承柯：第一個用台灣論述說清楚的人

蔡英文才返台　北京宣布今日實彈射擊！福州、平潭海域禁止駛入

主管強迫清明節加班！員工在公司群開嗆「哈巴狗」　結局大逆轉

情侶搭Uber長髮妹「頭逐漸往下」司機聽聲音傻眼　他表情成亮點

戴藍牙耳機睡覺「醒來只剩單耳」　他一調音量嚇壞：肚子在唱歌

接連制裁蕭美琴與兩機構　國台辦再發聲：絕不為「台獨」留空間

陸委會祭反制：點名曾瀞漪違法擔任中共政協委員依法裁罰50萬元

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

李多慧做豬鼻子「從沒整形過」 來台倒數曝加入樂天桃猿關鍵

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

20友出遊灌酒性情大變　又哭又叫爆笑吼：放過我

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

群組嗆爆主管「龍哥」被抓了！公安：假造聊天紀錄「擾亂網路秩序」

陸媒：「海巡06」對馬祖籍客船實施監護

快訊／解放軍東部戰區宣布3天「環台軍演」

看懂馬英九「兩岸一國論」　包承柯：第一個用台灣論述說清楚的人

蔡英文才返台　北京宣布今日實彈射擊！福州、平潭海域禁止駛入

主管強迫清明節加班！員工在公司群開嗆「哈巴狗」　結局大逆轉

情侶搭Uber長髮妹「頭逐漸往下」司機聽聲音傻眼　他表情成亮點

戴藍牙耳機睡覺「醒來只剩單耳」　他一調音量嚇壞：肚子在唱歌

接連制裁蕭美琴與兩機構　國台辦再發聲：絕不為「台獨」留空間

陸委會祭反制：點名曾瀞漪違法擔任中共政協委員依法裁罰50萬元

占卜／近期我在哪方面會迎來好運？

中壢咖哩新氣象！主打清爽系北海道湯咖哩　網推超奶特濃乳酪

寇乃馨怒吼黃國倫「離過婚的二手貨」！　爆夫妻衝突當場摔爛吉他

花季今登場！合歡山假日實施高承載通行　機動加碼流量管制

有望介入協調「費芯大戰」？　朱立倫：我知道蔣萬安很努力

自掏腰包4千元幫人買票　彰化老鄰長遭羈押...還被判刑

台積電總裁自嘲講稿非ChatGPT寫　旁坐「快有總統資格」的人

兒校園碰撞網上互嗆　撂33人狂毆國中生...竹聯信堂副會長聲押

出國必朝聖！倫敦新地標Prada Caffè落成、日本GUCCI餐廳新推絕美巧克力

洪榮宏嫩妻「肝臟現3公分不明物體」　揭煎熬心聲：我要簽放棄急救書

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

大陸熱門新聞

快訊／解放軍東部戰區宣布3天「環台軍演」

員工開嗆主管爆紅　結局大逆轉

他戴耳機睡覺「醒來剩單耳」！一調音量嚇壞

情侶搭Uber長髮妹「頭逐漸往下」司機傻眼

蔡英文才返台　北京隨即宣布在福州實彈射擊

台灣論述的「兩岸一國論」　馬英九敢說清楚

女網紅直播被闖入！　親爸逼付「弟弟800萬聘金」

純情男4年借354萬寵愛甜美女網友 見真面目嚇傻「全都是P的」

5歲雙胞胎吵架喊冤「渾身都是戲」 媽再PO「不誠懇道歉」影片笑翻網

張家界玻璃棧道4人集體跳崖輕生！3男1女身分曝

男報復社會開BMW撞人群5人慘死　已被執行死刑

制裁蕭美琴、2台灣機構　國台辦再發聲

檢舉爸爸收賄8444萬！董座女兒：願負責任

實況主「世界NO.30」紀錄全毀！兇手是親戚兒

更多熱門

相關新聞

員工群組嗆爆主管！同事全響應：+1一起走

員工群組嗆爆主管！同事全響應：+1一起走

中國大陸近日瘋傳一串微信群組聊天截圖，一位名為「陳志龍」的員工因不爽主管不斷要求加班，在群組怒嗆主管，沒想到竟引起大批同事的響應，大家紛紛回應「+1，要走一起走」，甚至連別的部門也發聲力挺。最後，兩名討人厭的主管在公司高層的要求下，只能低頭認錯道歉。

男騎士遭開單　「反賺8萬」狂謝警察

男騎士遭開單　「反賺8萬」狂謝警察

LINE群組標記全部人！媽急問「這誰」真相曝

LINE群組標記全部人！媽急問「這誰」真相曝

陳冠希「第二個爸爸」離世！

陳冠希「第二個爸爸」離世！

心理學家揭「媽媽群組」真相

心理學家揭「媽媽群組」真相

關鍵字：

群組嗆主管陳志龍龍哥

讀者迴響

熱門新聞

知名電台主持人逝！發病1小時就離世

即／豐濱台11線花蓮客運衝落橋下　傷亡不明搶救中

靜宜女大生找到了！　網曝：男友不走她不走

IG網紅「床墊放陽台」拍美照　網怒：丟臉到國外

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

超正護理師獻身醫美名醫！開心喊：高潮好幾次

彈頭42歲考上北醫！收通知淚謝周杰倫

普發刷存簿「60萬存款消失」！儲戶嚇壞求救

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

天團剛宣布回歸！成員驚傳離世

台灣鳳梨變中國產　她一吼當天秒改

4人棄醫牙讀「台大這系」！十年現況曝光

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

選風景照 測你的「快樂來源」是？

這個連假休8天！第一次出國「選日本或韓國」網秒選它

更多

最夯影音

更多
送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助
具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面