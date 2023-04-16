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癌末媽吃力寫下潦草遺言　兒子看不懂求救「解出6字」讓眾人鼻酸

▲▼癌末媽吃力寫下潦草遺言　兒子看不懂求救「解出6字」讓眾人鼻酸。（圖／爆廢公社）

▲母親臨終前在病房吃力寫下遺言，但兒子看不太懂，因此向廣大網友求救。（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

桃園一名男網友在臉書發文求助，稱媽媽去年12月被診斷出癌症末期，近日在醫院病逝，臨終前曾用盡力氣寫下幾個字，但因字跡潦草，家人們都看不懂，希望大家能協助解答。許多善心網友看到後，紛紛伸出援手，但解讀出遺言後不禁鼻酸。

原PO在臉書社團「爆廢公社」指出，母親去年12月發現癌末，歷時短短3個月，隨即在4月7日病逝，但臨終前在病房內用盡體力，留下了幾個字，「我看不懂中間的字跟第一排的字，請各位網友幫幫我翻譯，拜託了...」

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許多人看完紛紛解讀是「幾時叫車回家」、「幾時可以回家住」、「幾時叫車回家」，但其中一名熱心網友特別按照筆觸勾勒，推斷正確內容應該是「幾時能回家呢？」讓眾人心有戚戚，同感心酸。

▲▼癌末媽吃力寫下潦草遺言　兒子看不懂求救「解出6字」讓眾人鼻酸。（圖／爆廢公社）

▲有網友按照筆觸勾勒，推測正確應是「幾時能回家呢？」（圖／爆廢公社）

一些網友推測，「看起來是心中有數，想留最後一口氣回家的」、「這幾個字既痛苦又心酸」、「這六個字很沉重」，也有人想起傷心往事「當初我外公也是這樣說，一聽到眼淚流不停」、「看了真的覺得好難過，媽媽也是癌症離開的，也在妹妹手心上面用盡最後力氣寫字道別」。

有網友認為「人在往生之前陽衰陰盛，醫院是生死門，在醫院看到很多很多的好兄弟，所以往生之前都想回家，因為會怕...」，但也有人覺得「人要往生時，想在自己最熟悉的地方離開，所以會希望你能趁還有意識之前帶她回家...」

▼原PO貼出的完整照片。（圖／爆廢公社）

▲▼癌末媽吃力寫下潦草遺言　兒子看不懂求救「解出6字」讓眾人鼻酸。（圖／爆廢公社）

 

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