台大學霸女實習醫拍YT遭圍剿　學長批「只想當網紅」挨告了

▲台大女實習醫師被學長批評，在醫院拍片只想當網紅，提告妨害名譽結果不起訴。(圖/記者徐文彬攝）

記者劉昌松/台北報導

正在台灣大學附設醫院實習的Youtuber王茹(王楹茹)，不滿遭方姓醫師在Dcard論壇上指責她在醫院時，「走廊病房都只想錄影當網紅」，「非常不OK」，王女提告加重誹謗罪，台北地檢署認為方姓醫師根據個人經歷，對王女拍攝過程進行合理評論，並無誹謗犯意，19日處分不起訴。

王茹Elaine Wang在YT擁有超過3萬名訂閱，時常自拍影片介紹在台大醫學系求學生活，介紹讀書應付考試的方式，2022年7月26日，王女在Dcard具名po文「當我被Dcard網友說很吵沒公德心，我同學的反應⋯⋯」自稱被人家嫌很吵，走路超大聲，「我覺得滿有趣的」。

沒想到po文引來多名醫學系同事甚至是帶過她實習的醫師留言，對王女在實習時拍攝影片的行為發表評論，這些評論文現在幾乎都已被刪除，不過其中方姓醫師因為留言指責王女「非常不OK」，「在病房走廊到處都只想錄影當網紅，學長姐好心TEACHING(教導)的時候，還被嫌為什麼讓她等那麼久，連基本的要求都做不到，每天只想拍Vlog」，因此被王女控告妨害名譽。

方姓醫師解釋，雖然醫院同仁和病患沒有正式向醫院申訴，但他確實有聽到不少人私下抱怨，且他個人接觸的經歷，也覺得王女實習態度不好，檢察官認為，方姓醫師是根據個人經歷對王女拍攝的Youtube影片進行合理評論，因此處分不起訴。