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爸轉身喊「小姐點滴沒了」　護理師秒暴氣嗆2句！一票醫護也怒了

▲▼護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩。（圖／記者李毓康攝）

▲護理師被叫「小姐」超不爽。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，身體不舒服去醫院掛急診，在急診室觀察一天後，因為點滴沒了，爸爸便喊「小姐點滴沒了」，卻被護理師大聲斥責「不要叫我們小姐，請叫我們護理師！」讓她感到不被尊重，而且爸爸好聲好氣地說，卻被怒吼，替爸爸感到委屈，貼文掀起討論。

原PO在Dcard上發文，因為點滴沒了，爸爸對著護理師喊「小姐點滴沒了」，怎料護理師口氣很差，大聲斥責「不要叫我們小姐，請叫我們護理師喔！」爸爸覺得莫名其妙被兇，後來也沒有去講了，「因為我那時候不舒服閉眼睛休息，耳朵很清楚聽到」。

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原PO替爸爸感到委屈，爸爸看不懂字，也不太會使用手機，手機都是拿來打電話而已，更不用說是上網，「也不會知道要叫護理師，知道她們很忙不會想去爭執她的態度，只覺得沒有必要兇一位老人家」。

貼文曝光，釣出護理師留言，被叫小姐感受很差，「叫什麼小姐啊，我看起來像服務生嗎？」「叫護士我沒差，小姐我不行，妳爸會叫醫生大哥嗎？」「其實我在醫院也一直被叫小姐，就感覺不太尊重，而且我是一個女醫師」。

但也有人認為大驚小怪，「護理師真的是全台灣最在乎稱謂的職業欸」、「叫什麼都沒差吧，人家有禮貌就好了啊」、「叫先生小姐超級正常，到底是有多自卑才要別人一直叫職稱啊？」「叫我小姐我反而自在些，叫我護理師反而讓我覺得壓力山大」、「明明臨床都忙死了，我根本沒空聽人家叫我什麼稱呼，不要帶有嘲諷或不耐的語氣，我都會客氣回應，但不禮貌的我也會轟回去」。
 

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