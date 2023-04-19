快訊／王世堅、何志偉殘酷二選一　「堅偉大戰」初選民調今晚開跑

▲市議員王世堅（左）與立委何志偉（右）初選激戰。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨區域立委初選17日開跑，19日晚間將繼續執行桃園市第四選區（桃園）民調，該區由前不分區立委余宛如爭取出戰，前市議員范綱祥、去年選議員落選者蕭立妍也登記參選；另也將執行指標激戰區台北市第二選區（士林、大同）民調作業，該區現任綠色友誼連線立委何志偉爭取連任，但面臨獲得英系、正國會支持的資深市議員王世堅挑戰，雙方不僅唇槍舌戰不斷，甚至鬧上警局互告。

民進黨本周開始進行第一階段立委初選民調，除了前兩天陸續完成的新北市第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）、台北市第七選區（信義、松山），今天晚間將繼續執行桃園市第四選區（桃園）民調作業，另根據稍早抽籤結果，今天晚間也將進行台北市第二選區（士林、大同）民調作業。

▲余宛如積極爭取民進黨提名。（資料照／余宛如提供）

▲范綱祥爭取選民支持。（資料照／翻攝自范綱祥臉書）

此外，本周還將進行台中市第六選區（市議員黃守達、市議員江肇國、前市議員何敏誠之子何昆霖）、嘉義市（立委王美惠、市議員黃露慧、前市議員凌子楚）、屏東縣第一選區（立委鍾佳濱、縣議員陳明達）、台東縣（立委劉櫂豪、前立委賴坤成）。

至於第二階段，將於4月24日至4月30日進行電話民調，包括新北市第三選區（前市議員李坤城、市議員李余典、市議員彭佳芸）、新北市第四選區（立委吳秉叡、醫師許文琪）、桃園市第一選區（立委鄭運鵬、前市議員郭麗華、桃園航空城前董事長黃適卓）、桃園市第五選區（市議員劉仁照、市議員楊家俍）、基隆市（市議員張秉鈞、市議員張之豪、市議員鄭文婷）、台南市第一選區（立委賴惠員、前觀光局長郭貞慧）。