民進黨松信立委初選勝出　許淑華喊「世代交替」：服務再升級

▲民進黨市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委初選民調本周開跑，台北市議員許淑華、洪健益爭取台北市第七選區（信義、南松山）立委初選提名，結果於19日上午出爐，由許淑華代表出線，挑戰國民黨初選出線者。對此，許淑華回應，接下來會把服務再升級，讓更多民眾的聲音被聽到。

面對初選結果，許淑華19日於臉書表示，世代交替松信翻新，感謝松信大家庭，「2024淑華為您再戰！全力爭取更多支持！積極推動地方建設！16年在地服務的好口碑，一點一滴為民服務，努力不懈！未來我們將會把服務再升級，讓更多民眾的聲音被聽到。」

許淑華提及，接下來除了立委的選戰外，2024年大選也將以民進黨持續執政為目標，「全力支持總統候選人賴清德 ，朝團結國家、打造民主共同體邁進。」同時也會積極爭取國會繼續過半，讓民進黨可以有更多機會為這片土地服務，攜手民主盟友，一起走向繁榮與和平的台灣。

不過，由於許淑華團隊於結果出來前，一度自行宣布順利通過初選，又立刻收回群組訊息，使洪健益在臉書上酸說「有需要這麼難看嗎」。對此，許淑華回應，由於團隊的行政疏忽，在等待黨部初選結果統計的過程中，雖然民調已有明顯領先，但仍應等待黨部發布確切結果再行發布初選通過之文宣，避免造成雙方誤會。

許淑華指出，自己代表團隊向中央黨部及洪健益致歉，會再與團隊溝通，減少疏忽，也盼初選後能團結雙方支持者，共同打贏2024立委選戰。