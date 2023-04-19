接棒蘇嘉全　林佳龍出任綠色立委聯盟理事長

▲林佳龍回任綠色立委聯盟理事長一職。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣綠色立委聯盟第七屆會員大會與理監事改選18日在台北凱薩飯店召開，由副總統賴清德擔任監交人，與即將卸任的理事長蘇嘉全、以及新接任理事長的總統府秘書長林佳龍皆出席新卸任理事長交接。現場來自全台上百位卸任立委，包括前內政部長徐國勇、綠盟創會會長前立委廖本煙等人都出席。

台灣綠色立委聯盟多數為民進黨或與之友好的現任與卸任等立委所組成的團體，成員約有近百人，第一屆理事長由前立委廖本煙擔任，林佳龍也曾於2017年擔任過綠盟理事長。

林佳龍透過臉書表示，在總統蔡英文的支持與賴清德的監交下，從蘇嘉全手中，接下新任第7屆台灣綠盟的理事長。他強調，看到現場來自台灣各地，上百位前立委大家團結挺台灣，過去共同為民主打拚，未來更要為追求和平，以及壯大台灣的民主路線繼續打拚下去。

林佳龍說，接下了綠盟理事長的任務，未來將持續推動「栽培後進、紮根基層、鞏固台灣」的重要工作。他也提到，台灣綠色立委聯盟由上百位熱愛台灣、守護本土價值，不分黨派的前、現任立委組成，就像個重感情的大家庭，持續在民主發展的路上貢獻一己之力，包括蔡英文、賴清德都是其中成員。

林佳龍強調，從堅持主權、提高國家安全、加強經濟實力、促進民主進步、加強國際交流等面向，都是不能停下的工作。明年一月總統及立委大選即將到來，現場身經百戰的立法委員，即使已經卸任公職，但是仍然各個鬥志激昂，明年要為台灣再戰一次，力挺台灣本土政權繼續延續下去。