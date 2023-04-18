快訊／北京豐台區醫院大火　21人死亡

愛奇藝台灣代理商歐銻銻娛樂、斯翠明科技涉協助北京愛奇藝在台進行業務，前歐銻銻高層范立達、趙善真、楊鳴3人被依違反兩岸條例起訴，檢方更查出楊在2家公司薪資為新台幣1740萬餘元、范1398萬餘元、趙1114萬餘元，建請法院沒收3人薪資4253萬多元，3人於法院審理時，均做無罪答辯。士林法院18日宣判，3人都無罪。