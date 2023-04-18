快訊／北京豐台區醫院大火　21人死亡

▲北京豐台區醫院大火，有人綁床單自救，順利從窗戶逃生。（圖／翻攝自微博）
記者柯沛辰／綜合報導
北京市豐台區長峰醫院18日12點57分發生火警，截至晚間6點，至少21人死亡。
根據《北京頭條》報導，北京長峰醫院住院部東樓發生火警，消防、公安、衛健、應急等部門獲報趕抵現場救援。下午1點33分，火勢被撲滅；下午3點30分，救援結束，共疏散轉移患者71人。
不過，截至晚間6點，經轉院搶救無效，有21人死亡。至於事故原因，正在進一步調查中。
▼消息傳出後，引發微博網友關注。（圖／翻攝自微博）
▲北京豐台區醫院大火，有人綁床單自救，順利從窗戶逃生。（圖／翻攝自微博）
記者柯沛辰／綜合報導
北京市豐台區長峰醫院18日12點57分發生火警，截至晚間6點，至少21人死亡。
根據《北京頭條》報導，北京長峰醫院住院部東樓發生火警，消防、公安、衛健、應急等部門獲報趕抵現場救援。下午1點33分，火勢被撲滅；下午3點30分，救援結束，共疏散轉移患者71人。
不過，截至晚間6點，經轉院搶救無效，有21人死亡。至於事故原因，正在進一步調查中。
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