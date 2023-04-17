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大陸 大陸焦點 特派現場

北京地鐵終於「脫罩」　乘車廣播改「建議」佩戴口罩

▲北京地鐵已不再強制要求乘客佩戴口罩。（圖／翻攝新京報）

▲北京地鐵已不再強制要求乘客佩戴口罩。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

北京地鐵部分站點近日陸續撕下要求乘客佩戴口罩的標語，乘客進入安檢及候車乘車過程中，也不會有工作人員強制要求要佩戴口罩，引起外界關注。對此，北京地鐵相關人員透露，目前已接到要求，不再對口罩做硬性規定，完全看乘客的個人意願。

▲北京地鐵勁松站。（圖／CFP）

▲在北京搭乘地鐵的民眾可自由選擇佩戴口罩。（圖／CFP）

據了解，大陸實施「乙類乙管」防疫新規後，逐漸放寬社會防疫政策，此前已有上海、廣州、南京、西安和鄭州等城市不再強制要求民眾配戴口罩搭乘大眾運輸工具，不過，北京卻遲遲未決，甚至在3月底出現「脫罩謠言」，讓官方和媒體緊急闢謠。

不過，不少北京市民在近日發現，部分車站內已看不到要求乘客佩戴口罩的相關提示標語，多個地鐵站也表明，已收到相關通知，不再對乘客佩戴口罩進行強制要求，並將站內張貼許久的「乘車需全程佩戴口罩」標語撤下。

北京地鐵已不強制要求乘客佩戴口罩，乘車廣播結束語也由「請您全程佩戴好口罩」更改為「建議您全程佩戴好口罩」，呼應大陸國家疾控局在12日公布的「預防新型冠狀病毒感染公眾佩戴口罩指引」，該指引稱，乘坐飛機、火車、長途車、輪船、地鐵、公交車等公共交通工具時，建議佩戴口罩。

此外，北京軌道交通指揮中心也公布數據，在15日當天，全網客運量達到1201.16萬人次，是時隔636天再次恢復至1200萬人次水平。面對客流的持續增長，北京軌道交通將以更高標準、更嚴要求全力做好市民出行服務保障工作。

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