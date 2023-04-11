直擊北京沙塵暴！街頭漫天黃沙「空氣有土味」　達重度污染水平

記者蔡儀潔／北京報導

北京10日晚間升級沙塵暴黃色預警，最低能見度小於1000公尺，空氣質量達嚴重污染標準。《東森新媒體ETtoday》記者直擊，北京徬彿套上土黃色濾鏡，街上的電動腳踏車被大風吹倒在地，民眾大步快走並吐槽「空氣有股土味」。

▲沙塵暴席捲北京，行人大步快走。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

北京市近日進入楊柳飛絮高發期，10日晚間8時政府升級發布大風黃色預警和沙塵暴黃色預警後，街頭從「白茫茫」交織成「黃沙漫天」。

實際走上大街發現，夜晚狂風陣陣，黃沙伴隨大風席捲大街小巷，停靠的電動腳踏車被吹倒在地，街上亦不見平時四處穿梭的外送員，茫茫一片宛如電影場景。

記者實測步行約600公尺，10分鐘後儘管戴上了口罩，但仍能感受到口鼻眼不適，手機螢幕更是覆蓋明顯一層黃沙。北京民眾形容，「空氣有股土味」、「感覺七竅流沙」。

▼街上被吹倒的電動車。（圖／記者蔡儀潔攝）

綜合官方發布消息，截至10日晚間北京風力明顯加大，大部地區陣風已達到6、7級，西部山區局地陣風達10級；全市空氣質量達「重度污染」水平，空氣中的首要污染物為PM10。

北京文旅局發布緊急通知，要求關停大型遊樂設施、滑道等戶外遊樂項目及區域；停止戶外作業特別是戶外高空作業；提醒遊客及工作人員做好大風沙塵防護，避免和減少到危險地帶遊玩活動等。

▲北京今年以來遭遇多次沙塵暴天氣。（圖／記者蔡儀潔攝）

據《澎湃新聞》報導，氣象專家介紹，此次沙塵天氣起源於蒙古國南部，繼而南下影響大陸長江以北大部地區。受冷空氣和蒙古氣旋影響，4月10日、11日兩天的北京，白天將出現一次大風沙塵天氣過程，能見度有所降低，預計11日傍晚大風沙塵天氣結束。