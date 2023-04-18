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飛紐約商務艙1.4萬元「BUG票」瘋搶　ANA宣布認帳：全數訂票有效

▲▼全日空復飛松山羽田航線，每周2班來回。（圖／記者賴文萱攝）

▲ANA網站出現BUG票，ANA認賠宣布可照常搭乘了。（圖／記者賴文萱攝）

記者李姿慧／台北報導

ANA全日空航空越南官網昨出現BUG票，雅加達到紐約等商務艙來回機票僅1萬多元，至少20多萬元的雅加達飛洛杉磯頭等艙來回機票3.3萬元，不少台灣民眾順利搶到機票。ANA台灣分公司今(18日)下午也接獲總公司通知了，確定已訂機票全都有效，可照常搭乘。

被封為全世界最值得搭的ANA全日空航空商務艙昨出現BUG票，ANA越南官網系統出現錯誤，導致雅加達飛北美航線商務艙機票大多僅1萬多元，頭等艙來回機票只要3萬多元，不少台灣民眾聞風跟進搶買。民眾陳小姐昨(17日)晚也順利進入ANA越南官網搶到商務艙BUG票，雅加達到洛杉磯商務艙僅1.4萬元。

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ANA全日空今(18日)也在官網公告認了BUG票，ANA公告指出，ANA越南網站自昨下午6時起系統出現問題，目前正在努力解決該情況，規劃在越南網站訂票民眾將改用日本網站進行訂票或票務服務，已經訂票民眾，可查看預訂，但無法更改或退訂，也不能購買其他服務。

ANA台灣分公司下午則接獲總公司通知，告知這2天透過越南網站訂到機票旅客，已訂機票都可照常使用，如果有這2天已經購買機票旅客要改期或退票，則按照購買機票規定來作業，越南網站修復後，也可加購其他服務。

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