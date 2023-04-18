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ANA認了BUG票！「1折商務艙來回機票有效」　在台客服電話被打爆

▲▼All Nippon Airways Boeing 787-8 Dreamliner JA808A全日空波音787-8夢幻客機。（圖／記者湯興漢攝）

▲ANA全日空越南網站出現BUG票，北美商務艙機票約萬元，不少台人搶買。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

ANA全日空航空越南官網昨出現BUG票，雅加達到紐約、洛杉磯、舊金山等來回商務艙機票僅1萬多元，至少要20多萬元的雅加達飛洛杉磯頭等艙來回機票3.3萬元，不少台灣民眾聞風順利搶到機票。ANA今也公告越南網站系統出現問題，已訂客戶無法更改或退款。ANA在台窗口表示，目前已訂機票都是有效的。

被封為全世界最值得搭的ANA全日空航空商務艙昨出現BUG票，不少台灣民眾聞風跟進搶買，旅遊網紅「老田鬧著玩粉絲團」也發現至少價值20多萬元的雅加達飛洛杉磯頭等艙來回機票只要3.3萬元。

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民眾陳小姐昨(17日)晚也順利進入ANA越南官網搶到商務艙BUG票，雅加達到洛杉磯商務艙僅1.4萬元，陳小姐表示，雅加達到洛杉磯商務艙來回機票至少要10多萬元，1.4萬元買到真的很划算。

陳小姐說，疫情之前就是ANA會員，對於日系航空非常有信心。這次搶到BUG票當下很驚喜，對於ANA承認機票的作法，認為真的是「了不起，負責」，未來有其他旅行計劃，也會再次選擇ANA。

ANA全日空今(18日)也在官網公告認了BUG票，ANA表示，ANA越南網站自昨下午6時起系統出現問題，目前正在努力解決該情況，規劃在越南網站訂票民眾將改用日本網站進行訂票或票務服務，已經訂票民眾，可查看預訂，但無法更改或退訂，也不能購買其他服務。

ANA全日空台灣窗口指出，今天客服專線被民眾打爆，大多是來詢問已訂機票是否有效，總公司還未提供進一步訊息，目前已經預訂機票都是有效的。

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