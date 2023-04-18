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ANA越南官網BUG票　「北美商務艙萬元、頭等艙3.3萬」台人聞風搶買

▲▼全日空復飛松山羽田航線，每周2班來回。（圖／記者賴文萱攝）

▲全日空復飛松山羽田航線，每周2班來回。（圖／記者賴文萱攝）

記者李姿慧／台北報導

ANA全日空航空越南官網昨出現北美商務艙及頭等艙BUG票，雅加達到紐約來回商務艙機票僅1萬0980元，價值至少20多萬元的雅加達飛洛杉磯頭等艙來回機票僅3.3萬元，不少台灣民眾聞風順利搶到機票，ANA昨夜也緊急修正BUG票價，目前已恢復正常價格。

「台灣航空福利社」臉書粉專昨夜公布全日空雅加達-北美商務艙出現BUG價，今年9月到明年3月都有，主要在明年1~3月，要從越南官網進去，雅加達出發，到紐約來回含稅約10,980元、到多倫多來回含稅約11,050元、到西雅圖來回含稅約10,500元、到洛杉磯來回含稅約15,355元、舊金山來回含稅約14,590元。

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旅遊網紅「老田鬧著玩粉絲團」也在臉書上分享，指昨機票界大事，就是ANA越南官網出BUG票了吧？在ANA越南官網買「雅加達-美國」商務艙（成田轉機），只要新台幣1萬多元，昨晚上再找時，發現今年很多日期商務艙Bug價已被修正了，Bug票大多集中在明年，但竟然還能找到頭等艙2540萬越南盾的價錢，相當於台幣3.3萬元，雖只有成田到洛杉磯這段來回是頭等艙，但這可是ANA的越洋頭等艙，價值至少20多萬新台幣。

旅遊網紅「布萊N機票達人」也在臉書上表示，用ANA官網越南版本，搜尋從雅加達出發飛北美幾個大城市如LA、NY，有商務艙1萬，頭等艙台幣3萬來回起跳的價格，但他直接買到哥倫比亞波哥大也有優惠價格，頭等艙來回只要4萬4台幣，BUG價格到明年三月都有，要CP值最高絕對是買到南美，朋友也買了祕魯利馬商務艙1萬多台幣，真的很超值。

民眾陳小姐昨晚也順利進入ANA越南官網搶到商務艙BUG票，雅加達到洛杉磯商務艙僅1.4萬元，陳小姐表示，雅加達到洛杉磯商務艙來回機票至少要10多萬元，1.4萬元買到真的很划算，因為是在ANA官網購買，即便是BUG票也不用擔心無法退費，即便ANA取消，也應該會有補償機制。

ANA全日空在台灣窗口自昨深夜到今晨無法取得聯繫，不過根據網友回報，該BUG已修正，目前已恢復正常價格。

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