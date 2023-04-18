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iMessage成簡訊詐騙新管道　業者揭主因：販售代收簡訊認證碼嚴重

▲iMessage成詐騙新管道，國家隊打詐不遺餘力

▲三竹資訊董事長邱宏哲召集幹部研討防詐策略。（圖／三竹資訊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

詐騙簡訊頻傳，近期有不少民眾收到汽燃費逾期繳納的詐騙簡訊，公路總局接獲3千多通民眾詢問電話，更有許多人因此被騙，顯示簡訊詐騙問題依然嚴重！簡訊業界龍頭三竹資訊18日表示，這些簡訊幾乎都是透過蘋果的iMessage管道發出，自去年起NCC、刑事警察局165、五大電信業者及簡訊代發業者組成防詐國家隊，定期討論防堵詐騙。

三竹資訊是最早提出網路上出現販售「代收簡訊驗證碼」的業者，並立即加強對客戶的查核，三竹強調，現況要以一般手機簡訊發出詐騙訊息已有相當困難。

簡訊詐騙層出不窮，不少民眾質疑為何不能從簡訊發送的源頭控管？三竹資訊表示，在這類詐騙手法出現後他們就在研究問題到底出在哪裡，去年國家通訊委員會NCC多次邀集業界研擬防堵機制，三竹資訊更主動發起「遏止詐騙簡訊之有效防範機制討論會議」分享自身防堵對策。

三竹資訊指出，當時他們就提出許多網購平台放任網路賣家販售簡訊認證碼代收服務，擺明了在賣認證碼人頭「帳戶」的亂象，業界因此加強查核的機制，這次汽燃費詐騙簡訊都是以蘋果手機的iMassage發出，顯示不法者要用一般手機簡訊發出詐騙訊息已有相當難度轉而開發別的管道。

三竹資訊董事長邱宏哲強調，雖然在防堵上已略見成效，但網路上販售代收簡訊認證碼情形依然存在，他們會持續精進圍堵的可能漏洞，畢竟沒有任何一家合法業者願意成為詐騙集團的幫兇。三竹資訊主動預防詐騙簡訊發送，邱宏哲指揮三竹簡訊研發與業務部門，每日蒐集165回報的詐騙簡訊內容、同仁手機收到疑似詐騙訊息及媒體報導詐騙相關資訊等，做為簡訊系統發送簡訊前事先自動過濾與阻擋的關鍵字依據，先行阻絕詐騙簡訊，此舉深獲主管機關與電信業者之肯定。

據指出，汽燃費逾期繳納催繳通知的詐騙簡訊，上月突然大量冒出，民眾一時不察點了其中的連結釣魚網址「監理服務網」，填寫信用卡資料後立即被盜刷，已有多人被害，損失5萬到9萬不等，公路總局也證實從上月27日起短短15天就接獲3千通民眾查詢電話，承辦人員一一與民眾說明，汽燃費繳納都是用書面通知不會用發簡訊方式。

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