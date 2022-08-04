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三竹資訊邱宏哲：簡訊月發送量2億通　台灣簡訊市佔NO.1！

科技中心／台北報導

全世界第一條簡訊（Short Message Service，SMS）自1992年被發出之後，除了翻轉人們的溝通方式，也創造出獨特的縮寫詞彙，即使到了智慧型手機普及、大眾習慣用通訊軟體溝通的現在，簡訊依然保有獨特的意義與功能。相較於誕生僅7至11年的LINE、Telegram以及Discord等，簡訊問世至今已30個年頭，在品牌行銷界可謂跨時代的工具，為何還能處於屹立不搖的地位，並且在COVID-19疫情導致產業變革之下，簡訊的發送量甚至逆勢出現爆炸性成長？

事實上，簡訊在人們日常溝通上向來是不可或缺的重要工具，疫情的推波助瀾讓本就繁盛發展的電商變得更加蓬勃有活力，簡訊產業因而受惠乘風飛揚，加大蛻變力道。三竹資訊董事長邱宏哲表示，以內部數據可以看出，在2019年至2021年間，三竹簡訊的總發送量以每年13%至16%穩定增長，尤其是電商類別的簡訊發送量成長幅度為最，高達42%，已成為全台最大、市占第一的簡訊領導品牌。此數字看在從事相關產業十多年的老手眼裡簡直不可思議。

三竹資訊邱宏哲：簡訊月發送量2億通 台灣簡訊市佔NO.1！（圖／業者提供）

▲2019～2021，三竹簡訊的總發送量以每年13%至16%穩定增長，尤其是電商類別的簡訊發送量成長幅度為最，高達42%。

三竹簡訊市佔NO.1 月發送量2億封傲視業界
主導簡訊事業群的三竹資訊業務部協理尤俊雄表示：「看到這份數據報告的時候其實我們內部都嚇了一跳，畢竟在疫情期間各行各業都處於低潮，原本預估品牌客戶可能會降低簡訊的預算，沒想到他們反而是一路加碼，到了2021年9月，三竹簡訊的每月總發送量一舉突破2億封，大幅領先同業，這對內部同仁來說，是正面的鼓勵，也是品牌對三竹簡訊的肯定與信賴。」

當疫情導致實體行銷活動量減少、店面來客數也大幅降低的情況下，品牌必須想盡辦法接觸消費者。盛行的LINE推播是較常見的管道之一，但當推播頻率太高時，消費者就會選擇視而不見，甚至進一步封鎖。而社群平台維持高觸及率的行銷廣告費用則是日益增加，漸不受品牌青睞。EDM（電子郵件行銷）雖然成本相對低廉，但有超過七成的消費者平常根本不會開啟留給品牌的信箱。

相較之下，簡訊行銷簡單好上手且效益高，由於消費者潛意識地會認為相對重要的訊息才會透過傳簡訊通知，因此提高了簡訊的開啟率，進一步提升品牌的能見度，並拉抬商品與活動的熱度，藉以達成高轉換率之行銷目的。加上企業簡訊大量發送的成本相對親民，更可以利用API串接自動化發送，讓簡訊成為品牌與消費者之間溝通的重要管道。

三竹資訊邱宏哲：簡訊月發送量2億通 台灣簡訊市佔NO.1！（圖／業者提供）

▲消費者潛意識地會認為相對重要的訊息才會透過傳簡訊通知，因此提高了簡訊的開啟率。

而根據國家通訊傳播委員會之規定，申辦行動電話門號時須提供使用者的雙證件做審核，故簡訊應用在行銷活動與身分驗證便成為最安全也最有效的唯一方式，因此主要社群平台以及各大電商，在確認登入身分或是申辦新會員時，也都選擇採用簡訊OTP進行認證。

釣魚簡訊氾濫 三竹聯手電信警察堵詐騙
正因其難以被取代之特性，讓品牌與消費者持續擁抱簡訊，替相關產業注入了活力，卻也被不肖人士盯上，讓原本單純的簡訊淪為詐騙工具。光是2021年的全球簡訊詐騙量就成長超過七成，大多數皆以「釣魚連結」作為突破口，假冒客服人員、銀行行員、券商營業員、投顧老師、三竹股市等各種名義，誘使民眾加入人頭通訊帳號執行詐騙詭計。

為了杜絕此亂象，三竹資訊不只與165電信警察積極配合，企業內部上至董事長、下至助理，全員動起來加入檢舉詐騙集團帳號的行列。更於簡訊後台設立系統關鍵字加以攔截，成功阻擋大量惡意埋設釣魚網站、盜用公司名稱、利用破音字鑽漏洞的詐騙簡訊。同時，全面升級查核力道，三竹簡訊新用戶註冊也須提供身分證明或企業證明，由專人審核後才可開立發送簡訊之權限。

三竹資訊邱宏哲：簡訊月發送量2億通 台灣簡訊市佔NO.1！（圖／業者提供）

▲三竹資訊董事長邱宏哲（中）帶領三竹團隊主動對抗詐騙簡訊氾濫。

三竹簡訊資安高規格 銀行.政府認證品牌
而三竹資訊一向以優於同業的高標準看待資訊安全，針對企業簡訊系統導入中華電信HiNet WAF網站應用防火牆服務，過濾惡意存取、阻斷潛在威脅，打造更安全的服務環境，有高達90%企業指定使用，深獲數十家銀行業者與政府機構信賴，全程加密維護客戶資料安全。

三竹資訊表示，三竹簡訊之所以備受廣大客戶稱許，重要原因還有系統設備穩定性極高，擁有多電信多機房AA備援，就算瞬間訊息量再大，也能穩定發送不怕塞車中斷。並配備精準即時的警示回報機制，確保客戶獲得系統維護修復效率與品質保證。打造國家級防災系統，以因應臨時狀況發生，確保簡訊發送不受影響，做到三竹簡訊一直以來的不斷線承諾，保障客戶權益。

三竹資訊邱宏哲：簡訊月發送量2億通 台灣簡訊市佔NO.1！（圖／業者提供）

▲三竹簡訊專屬服務，多種優勢市面最佳。

註冊送300通 企業串接API送3000通
在5G世代高速發展下，大數據與人工智慧正藉由數以億計的裝置與全球連結，三竹資訊於2022年領先同業設置獨立的資訊安全部門，延攬頂尖的資安人才，規劃全新的資安架構，展現企業對資安的重視程度與執行的決心。強化技術安全是三竹簡訊永不停歇的課題，在產業市場快速變遷的今日，為了讓企業用戶都能體驗三竹簡訊的優質服務，現正推出「註冊送300通，企業串接API送3000通」的免費簡訊贈送活動。

※ 三竹資訊客服電話：(02) 2563-9999 #1300
※ 三竹資訊意見信箱：service@mitake.com.tw
※ 三竹簡訊官方網站： https://bit.ly/3PWFvSE

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