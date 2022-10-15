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蘋果聚焦AR殺手級新應用　業界推測iMessage新版本明年登場

▲蘋果公司（Apple）積極發展AR新應用。（圖／路透）

▲蘋果公司（Apple）積極發展AR新應用。（圖／路透）

記者林淑慧／台北報導

元宇宙正夯，科技巨擘搶進AR新應用領域。蘋果執行長提姆·庫克（Tim Cook）曾多次強調，認為AR是蘋果的未來，除了為AR／VR頭戴式裝置申請專利外，市場也傳出將推出iMessage新版本，將導入AR的殺手級應用，有望於明年初正式登場。

依據彭博社報導指出，蘋果已經開始為先前傳出的AR／VR頭戴式裝置申請專利，並且以「Reality 」為名號，其申請的名稱「Reality One」、「Reality Pro」和「Reality Processor」，市場也傳出蘋果會將這款頭戴裝置稱為「Apple Reality」。

▲蘋果AR頭戴式裝置。（圖／取自MacRumors）

▲蘋果AR頭戴式裝置。（圖／取自MacRumors）

為搭配頭戴式裝置的發展， Majin Bu引述消息人士提供的訊息，爆料蘋果正在開發全新版本的 iMessage，除了設計全新的家庭介面之外，也將提升聊天室及影片剪輯的功能，最引起市場關注的是增加AR聊天等功能，被業界視為是為明年有望登場的AR／VR頭盔舖路。

依據外電報導，蘋果對「Reality」品牌早在 2017 年就有所著墨，當時彭博社首次報導稱蘋果正在開發「rOS」或「 realityOS」。2019 年，蘋果發布名為「RealityKit」的開發人員框架，以幫助創建增強現實體驗，市場傳出這款頭戴式裝置最快將在2023年初問世。

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