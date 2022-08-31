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他點名「iPhone最垃圾1功能」　果粉公認超抓狂：直接關掉

▲▼ 抓狂,憤怒,崩潰（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO抱怨，蘋果iMessage垃圾訊息封鎖不完。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

果粉透過iMessage互傳訊息，因不須收費，卻也成為不肖人士的詐騙工具！一名網友抱怨，每次打開iPhone訊息，滿滿一排都是貸款與政府補助的詐騙訊息，氣得他質疑「蘋果推這功能是很好，不過根本沒在管控...就是個垃圾東西！」對此，一票果粉早已關閉iMessage，「真的，關掉之後沒收到亂七八糟的訊息！」

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「蘋果的iMessage是不是垃圾東西」為標題抱怨，手機時常收到詐騙簡訊，像是衛生福利部領補助、貸款、飆股等垃圾訊息，「看了一下都是從iMessage傳來的！」

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▲▼ 詐騙,投資,垃圾訊息（圖／記者劉維榛攝）

▲狂收垃圾訊息，一票網友快崩潰了！（圖／記者劉維榛攝）

原PO也一臉無奈直呼，「蘋果推這功能是很好，不過根本沒在管控...就是個垃圾東西，整天在那邊傳詐騙訊息，忍不住把iMessage關了之後，收不到這些簡訊，整個爽多了，有沒有iMessage就是個垃圾東西的卦？」

底下網友也點頭直呼，「欸前幾天還收到相親的欸～求解」、「 關掉就好了，其實除了詐騙也沒人再用」、「趨勢，因為不用錢」、「都用LINE，你身邊有人用iMessage嗎」、「對啊，專門給人免費詐騙」、「真的，關掉之後沒收到亂七八糟的訊息」、「明明就是因為不知道哪個強制政策導致資訊外流，被強制前我都沒收過這些垃圾訊息，事情起源才是垃圾」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲許多網友早已把iMessage關閉，耳根子才終於清靜 。（圖／翻攝PTT）

本站曾報導《「有急事找你，加我賴！」iPhone狂收垃圾訊息　網曝1招：真的有效》，一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》怒火中燒表示，狂收到詐騙或投資簡訊，內容幾乎大同小異，像是「Hi我是XX的陳秀雯，有急事找你，麻煩加我的LINE ID」，讓原PO非常不堪其擾。

對此，有神人曝1招有效，就是到手機設定，把「iMessage給關閉」，「關掉就收不到了」、「我是直接把這個關起來，兩天沒收到了，不知道是不是這個原因」、「測試完畢，只要有一方關閉就會變收費簡訊」。

►手機設定→訊息→iMessage→關閉即可。

值得注意的是，若平時與親友是用iMessage訊息聊天，關閉該功能後，可能會變成收費訊息。

至於安卓（Android）用戶部分，警政署教學如下：

►先打開訊息→點擊右上角的設定→垃圾訊息阻擋→啟用垃圾訊息阻擋功能，即可完成。

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關鍵字：

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