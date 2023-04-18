帶貨狂人「百縫直播阿林哥」　首創把直播間搬進HiONE World啵比星球園區

▲網路帶貨狂人「百縫直播阿林哥」近日首創將直播間搬進「HiONE World啵比星球園區」。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

不同於檯面上鎂光燈前眾人皆知的大直播主，「百縫直播阿林哥」夫妻的親民魅力，吸引了大批死忠網友支持。因為吳宗憲的紅藜果膠仿冒實在猖狂，作為與東森購物密切的合作直播主，「百縫直播阿林哥」與吳宗憲開播，僅短短30分鐘 ，創下 500萬驚人的結單出貨營業額，被熱情粉絲譽為「沒有最狂只有更狂的低調工作狂人－阿林哥」。

「百縫直播阿林哥」近日更帶領百縫團隊，把直播間搬進台中北屯區的「HiONE World啵比星球園區」，談起把直播間搬進親子遊樂園區的創意想法，阿林哥表示，選擇「HiONE World啵比星球園區」，除了考量週末聚客人流量，也將過去消費者常有的直播線上購物疑慮感降低，提高品質，以最親民最親切，以客為尊的服務態度、最高的商品品質做生意。

而當日的銷售更是創下百縫直播有史以來結單最高8位數金額，當天銷售商品為綜藝天王吳宗憲近日強力推薦的東森購物嚴選商品「日安玩美紅藜麥穀物粉」，短短30分鐘，就創下500萬業績額，「百縫直播阿林哥」由線上直播，帶領團隊走入線下。

▲除了線上直播，「百縫直播阿林哥」也會親自回覆線下群組。

「百縫直播阿林哥」不斷致力於提升客戶服務，除了線上直播，一直親力親為回覆線下群組，深怕客人買了商品不會用、不知道怎麼用，都會親自上線在群組一一解答。據阿林哥透露，直播中最難的地方就是，一個商品必須要四處找廠商調貨， 有時候為了滿足客人，還得跟同業調貨，賣到後面都變成0毛利，純粹做服務回饋廣大粉絲。

「百縫直播阿林哥」表示，現在的人生活忙碌，比較不可能在線跟播好幾個小時，因此百縫直播首創「線上線下聯合帶貨」 不需要看直播，也能清楚的在群組知道國外連線正在推薦什麼商品，專人群組服務讓詢問完全不打空，擺脫傳統私訊客服 一來一回的時間。如同阿林哥直播上說過一句話 :「你的錢沒有不見，你的錢只是變成你喜歡的樣子、變美、變大了。」

▲「百縫直播阿林哥」表示，未來將持續為自己的粉絲把關。

「百縫直播阿林哥」和東森購物合作屢創佳績，「百縫直播阿林哥」提到，未來將持續為自己的粉絲把關，將更多東森嚴選的優質商品分享給大家，以吳宗憲的「日安玩美」紅藜果膠為例，坊間仿冒一堆，但經過東森嚴選的高品質保證，消費者可以完全放心，希望粉絲能買到好吃、美麗與健康，讓生活更美好、人生更幸福。

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