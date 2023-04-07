內衣新品上市結合購物平台直播　半小時熱銷上千件

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東森幣「全額折抵」超有感！EASY SHOP新品上市結合東森購物直播　半小時熱銷上千件

▲▼EASY SHOP新品上市結合東森購物直播　半小時熱銷上千件。（圖／東森購物提供）

國民內衣店EASY SHO直播網今(7)日聯合東森購物網網FB、APP直播間，獨家同步進行內衣新品上市直播，購買新品內衣即享東森幣100%折抵，引爆銷售熱賣，半小時直播中，上千件內衣被「秒殺」。 (圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

國民內衣店EASY SHOP直播網今(7)日與東森購物網FB、APP直播間合作，獨家同步進行內衣新品上市直播，凡購買新推出的「Banana Pie 經典素面BRA TOP」即享東森幣100%折抵，引爆銷售熱賣，半小時直播中，上千件內衣被「秒殺」，相比平常的銷售額成長了80倍，顯示出東森幣活動對消費者的吸引力。東森購物網表示，未來仍會陸續針對流行商品推出東森幣「全額折抵」活動，把優惠回饋給東森購物網會員。

東森購物網自2018年8月開始發行東森幣，至今累積達304億枚，東森幣1元等同現金1元，不僅可消費時抵用，還能玩遊戲和抽獎，東森購物網更不時推出東森幣「全額折抵」活動，讓消費者超有感。

▲▼EASY SHOP新品上市結合東森購物直播　半小時熱銷上千件。（圖／東森購物提供）▲▼EASY SHOP新品上市結合東森購物直播　半小時熱銷上千件。（圖／東森購物提供）

▲▼EASY SHOP新推出「Banana Pie 經典素面BRA TOP」強調涼感透氣，是內衣也是外衣，上市期間正推出各項優惠活動。

▲▼EASY SHOP新品上市結合東森購物直播　半小時熱銷上千件。（圖／東森購物提供）▲▼EASY SHOP新品上市結合東森購物直播　半小時熱銷上千件。（圖／東森購物提供）

EASY SHOP新品上市特別搭上直播熱潮，邀請穿搭達人「陳怡安」及「口天小姐」帶來精彩絕倫的穿搭秀，東森購物網除了直播當下加碼祭出東森幣全額折抵優惠活動外，4/7-4/9於東森購物網EASY SHOP旗艦館下單，即贈送【De Mon】升級版桃花冷淬極淨亮白面膜乙盒(市價980)，另外4/7~4/25全台各通路凡購買經典素面BRA TOP亦可享早鳥體驗價3件$1980優惠。東森購物網也與EASY SHOP推出了獨家合作案，凡EASY SHOP門市會員加入東森購物網會員，即可獲得東森幣700枚。

天氣逐漸炎熱，女性朋友挑選內衣需要超前部署，這款「Banana Pie 經典素面BRA TOP」是今年夏天的必備單品，特殊的針織工藝使得其具有柔軟、乾爽和吸濕排汗的功能，內裡採用WINCOOL涼感適面料，讓穿著更加舒適。此外，平口BRATOP的設計讓其非常百搭，不論是在家工作還是外出活動都非常適合。

EASY SHOP台灣國民內衣店指出，女性在夏季內著的選擇上，除了不愛被拘束的感覺、涼感機能的款式更是大受青睞，「Banana Pie 經典素面BRA TOP」已成為夏日主角級單品，其親膚柔軟的材質和爆乳視覺效果，讓穿著起來更加自在和涼爽。這款內衣的熱銷現象在短時間內便引起了消費者的注意，相信未來仍將是熱門商品之一。

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