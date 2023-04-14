慈濟師兄師姊大推！東森農場天地糧莘蔬食餐盒　「全家」熱賣中

▲東森購物與慈濟慈善事業基金會簽署「企業共善」合作協議書，推出共善商品專區，每年將提撥銷售金額1%捐給慈濟，幫助弱勢族群。（圖／記者李毓康攝）

消費中心／台北報導

吃素養生新食尚潮流，東森購物看準素食市場，推出「東森農場天地糧莘蔬食」餐盒，包含韓劇內最夯的韓式經典拌飯與韓式部隊鍋，慈濟師兄姊口碑大推擁有激爆超過癮湯汁的川味麻辣臭豆腐，以及甜辣香麻、美味最高的川菜宮保雞丁飯，兩道主食、兩種湯品共四種口味，目前在全台全家便利商店熱賣中，售價79～89元不等，不僅美味、便利又養生，3分鐘輕鬆上桌，到全家便利商店就可以買到，吸引不少素食族群天天前往購買。

▲慈濟師兄姊試吃最新推出的「東森農場天地糧莘蔬食」商品，稱讚十分好吃。（圖／東森購物提供，以下同）

由東森購物推出的「東森農場天地糧莘蔬食」餐盒，係為慈濟基金會與東森購物進行企業共善合作協議簽約，東森購物設立「共善專區商品」，每年將提撥銷售金額1%捐給慈濟，以幫助台灣「弱勢家庭」、支持「學童教育」、協助「偏鄉發展」、發展「安美計畫」為目標進行合作，並關注國際援助、淨零碳排等重要永續發展（SDGs）議題，發揮ESG的核心價值。現正在全台全家便利商店熱賣中，喜愛素食與注重健康養生的朋友們不能錯過。





「東森農場天地糧莘蔬食」餐盒的韓式經典拌飯，內含木耳、紅蘿蔔、敏豆、香菇、油豆皮絲、泡菜，多彩繽紛的配料，加上多層次食材的交疊滋味，微辣的口感，美味又健康，最適合喜歡清爽不油膩的素食朋友，售價89元。

川味麻辣臭豆腐內含香菇、高麗菜、豆皮、豆腐，吸滿湯汁的高麗菜鮮甜香脆，香菇菇肉質醇厚紮實，口感馥郁鮮甜，豆腐軟中帶Ｑ，吸飽獨家的麻辣湯汁，咬一口還會大噴汁，令人回味再三、吮指難忘，售價79元。





韓式部隊鍋內含高麗菜、木耳、香菇、玉米粒、紅蘿蔔、魚豆腐、冬粉，熱辣香濃的韓式部隊鍋，3分鐘上桌五星級口感，微辣滋味刺激味蕾，又能達到開胃與舒暢身心的效果，售價89元。川菜宮保雞丁飯內含素雞丁、花生、黃椒與紅椒、花椒，和花生香氣完美融合的素雞丁，口口鮮嫩多汁，又香又麻的好滋味，在唇齒間縈繞不盡，售價89元。