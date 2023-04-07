慈濟與東森購物攜手「共善」　蔬食餐盒全家熱賣捐1%回饋

▲東森購物推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，包含川菜宮保雞丁飯、韓式經典拌飯、韓式部隊鍋、麻辣臭豆腐，四種口味皆為素食商品。 (圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

一年之計在於春，春天時人體新陳代謝較為旺盛，是養生的好時節，根據中醫觀點「春養肝，飲食宜清淡、吃青色食物」，為了健康，世界蔬食飲食風潮正夯，但外食族吃素的選擇有限，有鑑於此，東森購物新推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，在全家便利商店熱賣中，包含：川菜宮保雞丁飯、韓式經典拌飯、韓式部隊鍋、麻辣臭豆腐，兩道主食，兩種湯品共四種口味，皆為素食商品，售價79～89元不等，提供素食消費者更方便的新選擇。

▲2月4日東森購物與慈濟簽約記者會後，慈濟志工試吃最新推出的「東森農場天地糧莘蔬食」商品，稱讚十分好吃。

全世界的「彈性素食人口」已經佔全球人口高達42％，台灣素食人口突破300萬人，占總人口13%、高居世界第二。根據統計，台灣素食商機上看600億元，但除了照顧素食消費者，東森購物推出的「東森農場-蔬食餐盒」，更以公益為出發，東森購物與慈濟基金會日前已簽訂「企業共善」合作協議，由東森購物設立「共善專區商品」，每年將提撥銷售金額1%捐給慈濟，支持慈濟的慈善事業，幫助弱勢族群，更呼應慈濟推廣愛健康、愛地球、愛動物為訴求的蔬食飲食文化。

▲▼東森購物推出「共善商品」為「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，上圖為韓式部隊鍋、下圖為韓式經典拌飯及麻辣臭豆腐。

「東森農場-蔬食餐盒」的「韓式經典拌飯」，多彩繽紛配料加上多層次食材的交疊滋味，口感微辣，美味又健康，呈現道地的韓式家常美味。「韓式部隊鍋」熱辣香濃，五星級美味3分鐘就能上桌。「川味麻辣臭豆腐」吸滿湯汁的高麗菜鮮甜香脆，香菇馥郁鮮甜，豆腐吸飽獨家的麻辣湯汁，咬一口還會噴汁，令人回味再三。「川菜宮保雞丁飯」口口鮮嫩多汁，香麻的好滋味，在唇齒間縈繞不盡。「東森農場-蔬食餐盒」現正在全台全家便利商店熱賣中，兩道主食，兩種湯品共四種口味，給喜愛素食與注重健康養生的人更便利的選擇，自由搭配專屬的春天美味饗宴。

▲東森購物與慈濟慈善事業基金會簽署「企業共善」合作協議書，推出共善商品專區，每年將提撥銷售金額1%捐給慈濟，幫助弱勢族群。