助農民！東森廣場加入會員送高麗菜　全家買菜日蔬菜19元

▲中和東森廣場於本周末4/15～4/16推出加入會員及消費滿500元贈高麗菜活動。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

近日，高麗菜的供應量過剩，導致農民面臨困境。為了幫助農民，新北市中和東森廣場於本周末4/15～4/16推出加入會員及消費滿500元贈高麗菜活動，每人最多可獲得2顆。同時，全家東森廣場店也在4/16（日）舉辦「全家買菜日」活動，凡加入會員消費滿200元即可以19元加購全家有機蔬菜包，讓民眾享受平價蔬菜。



東森購物關心台灣農民，過去三年疫情期間，即以「東森做公益，農民最滿意」為宗旨，藉由電視購物與購物網ETMall，幫助全台各地小農在多元平台上銷售；此次聽聞高麗菜因價跌傷農，立即規劃相關活動幫助農民銷售，東森購物旗下中和東森廣場將於4/15、4/16上午11時起舉辦高麗菜消費滿額贈活動，消費滿500元即可兌換高麗菜1顆，新朋友加入東森廣場LINE@會員，憑當日發票亦送1顆高麗菜，限量300顆，送完為止。

▲高麗菜活動每人最多可獲得2顆，新朋友加入東森廣場LINE@會員，憑當日發票亦送1顆高麗菜。

▲全家東森廣場店4/16（日）同步舉辦「全家買菜日」活動。

此外，東森廣場全家便利商店4/16（日）也舉辦「全家買菜日」活動，凡加入會員消費滿200元，即可以19元加購蔬菜包，讓民眾可以方便快速地購買新鮮蔬菜。

除了推廣蔬菜，東森寵物東森廣場店也在4/15（六）與動物社福團體共同舉辦浪愛不孤單，寵物認養活動，開放認養四隻狗，分別年齡為3個月～1歲。認養人只需填問卷，當場和狗互動，回去後再傳住家照片，如果都很合適，動物社福團體會親自送狗去新家，認養狗狗還能享受商品優惠會員價再9折和洗澡半價優惠，認養寵物更是有福利。

東森廣場表示，希望透過多重優惠活動，幫助農民銷售高麗菜，同時推廣寵物認養，呼籲大家支持愛護動物，一同關心社區。

▲東森寵物東森廣場店在4/15（六）舉辦寵物認養活動。