羅文嘉：同情侯友宜　郭台銘心中只有錢　柯文哲權力上癮

▲羅文嘉今天晚間接受媒體專訪。（圖／鏡電視提供）



記者呂晏慈／台北報導

2024總統大選即將開打，民進黨前秘書長羅文嘉17日接受《鏡電視》專訪，點評民進黨總統參選人賴清德兩岸論述向國際社會喊話「不會宣布台獨」是直球對決；被藍營視為總統人選的新北市長侯友宜經驗不足，擔任國家領導者恐超出能力範圍；有志爭取國民黨提名的鴻海集團創辦人郭台銘心中只有錢，想把台灣當富士康經營；民眾黨主席柯文哲「權力上癮」，還把自己的夥伴當衛生紙，用過就丟。

針對目前檯面上各個總統人選，羅文嘉表示，從賴清德當選民進黨主席，以及上周被民進黨提名後的兩次談話，可看到賴清德在兩個月內對兩岸議題「直球對決」，他說「台灣社會社會沒有統獨問題」，就是告訴對岸、國際社會「我不會宣布台獨」，反觀若是問侯友宜類似的問題，侯可能會回答「好好做事情」，這就是侯友宜的罩門。

羅文嘉說，賴清德在兩岸議題、台南正副議長選舉涉賄、學倫、黑道黑金議題直球對決，黨內很多派系會有不同意見，賴也會因此得罪很多人，不過，賴喜歡棒球，最喜歡的球種就是快速直球：投出去，打不打？

羅文嘉說，未戰先亂、不戰而降就是中共的最高策略，因此賴清德透過闡述「民主與專制」的選擇，而不是不是政黨或統獨的選擇，務實的展現未來國家總統必須有的格局和方向。他表示，賴清德說不會宣布台灣獨立，又說台灣社會已經沒有統獨問題，意思代表，不應該在統獨問題上內耗，一直影響到台灣內部團結，應該是用民主來對抗專制。

羅文嘉：侯友宜答非所問、像錄音帶一樣 「蠻同情他的」

對於侯友宜，羅文嘉指出，他跟侯友宜認識快30年了，昔日自己在台北市政府擔任新聞處長，侯在市刑大，「坦白講，我覺得如果就一個警察工作來講，他的服從性、執行能力上基本上都OK，但是因為他所有的訓練大概就非常單一，就是警察」，這種訓練使得侯面對兩岸情勢、國際情勢、更高層次的國際政治、地緣政治、總體經濟問題的時候，是力有未逮，所以每次碰到人家問他問題，就只能像放錄音帶一樣「好好做事情」，只能這樣子或答非所問。

羅文嘉說，「我其實蠻同情他的，因為超出他的能力範圍」，國家領導者面對的問題，不是抓抓小偷、清清水溝、修修馬路，因此侯友宜無法回答所有問題，只能像錄音帶一樣，「有點辛苦他了」。

羅文嘉：郭台銘想把台灣當作富士康經營 對國際社會是災難

對於郭台銘，羅文嘉表示，郭台銘作為一個企業家、鴻海集團的大老闆當然做得很好，郭幫鴻海賺很多錢，但適不適合擔任中華民國總統？3年前郭台銘決定要選總統的時候，郭說「台灣不要買武器，因為買了武器，你有刀有槍，敵人就會打你」，但他要反駁：那郭台銘家幹嘛要隨扈、要有圍牆、要設保全？基本常識都沒有，怎麼去做國家的總統？

羅文嘉直言，他認為郭台銘不是笨，也不是能力不足，而是在郭台銘最上位的價值思考裡頭，是以賺錢、企業經營為目的，因此他做鴻海很適合，把工廠設在中國，利用中國很便宜的勞動力，把所有員工關在裡面，有一陣子鴻海富士康不是傳出不斷的跳樓嗎？

羅文嘉說，郭台銘還說過民主又不能當飯吃，「他不是選一個民主國家的總統，因為不信仰民主，他也沒要保衛國家，因為他覺得不需要買武器，他對敵人認識是說，你的黨部可以設在我公司，然後你不會來打我，只要我沒槍沒武器，你就不會來打我」，基本上，郭台銘想把台灣當作富士康經營，「（郭台銘若是）作為台灣的總統，我想就美國人來看，對國際社會來看是個災難」。

此外，羅文嘉更指出，侯友宜碰到的問題是經驗、能力不足，郭台銘的問題是心中只有錢，沒有認識民主和憲政，坦白講，國民黨主席朱立倫的政治歷程都優於、大於前面兩個人選，但是不知道為什麼，朱立倫的人氣始終低靡。

羅文嘉：柯文哲權力上癮 崇拜毛澤東、把人才當衛生紙

對於柯文哲，羅文嘉指出，柯文哲2014年以醫生、素人身份當選，但後來怎麼越走越歪了？他認為關鍵可從柯的心裡觀察，柯最崇拜的政治人物是毛澤東，認為自己是雍正皇帝，而柯文哲從醫生素人初嘗權力滋味的時候，才發現權力怎麼這麼美好。

羅文嘉表示，柯文哲以前沒有試過權力的滋味，突然間他嚐到很大的權力，搞不好自己都不知道這些權力怎麼來的，「他開始迷戀上權力，我自己稱為這叫權力上癮，就一種權力迷戀」。

羅文嘉並指，另一個狀況也看得非常清楚，就是政治人物怎麼對待人才及自己的夥伴，而柯文哲把每個人看作衛生紙一樣，用完就丟，例如推動柯文哲引以為傲北門改造的前都發局長林洲民、叫民眾黨立委賴香伶「自己養的狗自己牽回去管教」，這種人基本上就是權力上癮。