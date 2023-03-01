獨／建中畢旅「爆確診」1班14人陽性　教育局籲提高防疫警覺

▲建國中學上周畢旅爆發群聚感染。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

正值高中畢業旅行旺季，繼北一女畢旅掀起「6450之亂」後，台北市明星高中建國中學也驚傳因畢旅群聚爆確診，學生上周五（2/24）結束畢旅返家後，陸續傳出快篩陽性，其中單一班級32名學生有14人確診。北市教育局今（1日）提醒各校，務必落實車程全程戴口罩、用餐應採公筷母匙，提高防疫警覺。

建國中學於2月21日至24日舉辦畢業旅行，4天3夜行程前往台南、高雄、墾丁等地。建中校長莊智鈞今證實，學生上周五結束畢旅返家後，陸續傳出確診新冠肺炎，其中有一個班級確診人數特別多，32人參加有14人快篩陽性，隔離期間適逢228連假，影響上課天數只有周四、周五兩天，學校也會協助隔離學生補齊課業進度。

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莊智鈞說，4天3夜行程中，學生都玩得很盡興，有可能因為旅程疲憊，比較沒有察覺身體異狀，旅途中也都有定時測量學生體溫，並沒有學生在中途確診，都是上周五返家後才陸續傳出，已請同學好好在家休養。

台北市教育局副局長陳素慧表示，正值畢旅旺季，學生如果出發前有呼吸道症狀或身體不舒服，建議儘速就醫，就不要參加，旅途中如有不適，宜儘速戴起口罩並報告師長；車程中依規定要全程戴口罩，包括在車上唱歌也要戴口罩，用餐時採公筷母匙，保持個人衛生，勤洗手，提醒辦理畢旅學校，雖然校園逐步解封，但仍要有防疫警覺。

