【廣編】九鬼劉政宏精彩技法融合中西　「我的古甲今醉」油畫展出中

▲九鬼劉政宏「我的古甲今醉」油畫展，現正於東梨學院展出中。

圖、文／九鬼油畫個展提供

「我的古甲金醉」是藝術家九鬼劉政宏，於3月1日至19日在台北迪化街東梨學院舉辦的甲骨文油畫個展。九鬼油畫家，本職台東牙醫師，師從同樣是素人畫家的曾正元老師。2012年參加第一次油畫展覽，迄今已舉辦過18次的個展與聯展。早期畫作是觀察描繪周遭事物和內在心靈的美感探索，很快地即發展出個人獨特兼具大自然療癒和牙醫師精準的詮釋技法，吸引許多粉絲爭相收藏其精彩畫作。

本次個展的主題作品是以西方油畫技術，新解中國甲骨文字，其彈奏筆法、色彩與構圖完美平衡堪稱是當代狂想曲，其挑逗形物、彩黑和狂收的超現實遐想讓欣賞者陶醉。本次特展的策展人是同為斜槓的桃園耳鼻喉科醫師趙偉勝，兩位攜手在全國第一個由高中同屆同學組成的建中38社團法人協助下，繼2019年在台北築空間 「從牙醫視覺到畫家觀點」油畫個展後，又順利成功地籌辦了本次個展。開幕當天高朋滿座，儼然熱鬧歡愉的一場大型校友同學會，展出的作品近半數已被現場賞家熱情收藏。

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3月18日下午1:30同樣在東梨學院，將舉辦建中38愛心公益藝術品義賣活動，募款所得將全數捐贈給唐氏症基金會、瑞興部落小學堂和榮總情緒精準醫療中心。活動當天邀請到同是建中38同學的聲樂家李明杰現場表演，歡迎共襄盛舉，加入愛心行善的行列。