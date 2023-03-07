　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【廣編】九鬼劉政宏精彩技法融合中西　「我的古甲今醉」油畫展出中

▲▼九鬼,劉政宏,我的古甲今醉,油畫,展覽,建中。（圖／九鬼油畫個展提供）

▲九鬼劉政宏「我的古甲今醉」油畫展，現正於東梨學院展出中。

圖、文／九鬼油畫個展提供

「我的古甲金醉」是藝術家九鬼劉政宏，於3月1日至19日在台北迪化街東梨學院舉辦的甲骨文油畫個展。九鬼油畫家，本職台東牙醫師，師從同樣是素人畫家的曾正元老師。2012年參加第一次油畫展覽，迄今已舉辦過18次的個展與聯展。早期畫作是觀察描繪周遭事物和內在心靈的美感探索，很快地即發展出個人獨特兼具大自然療癒和牙醫師精準的詮釋技法，吸引許多粉絲爭相收藏其精彩畫作。

本次個展的主題作品是以西方油畫技術，新解中國甲骨文字，其彈奏筆法、色彩與構圖完美平衡堪稱是當代狂想曲，其挑逗形物、彩黑和狂收的超現實遐想讓欣賞者陶醉。本次特展的策展人是同為斜槓的桃園耳鼻喉科醫師趙偉勝，兩位攜手在全國第一個由高中同屆同學組成的建中38社團法人協助下，繼2019年在台北築空間 「從牙醫視覺到畫家觀點」油畫個展後，又順利成功地籌辦了本次個展。開幕當天高朋滿座，儼然熱鬧歡愉的一場大型校友同學會，展出的作品近半數已被現場賞家熱情收藏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

3月18日下午1:30同樣在東梨學院，將舉辦建中38愛心公益藝術品義賣活動，募款所得將全數捐贈給唐氏症基金會、瑞興部落小學堂和榮總情緒精準醫療中心。活動當天邀請到同是建中38同學的聲樂家李明杰現場表演，歡迎共襄盛舉，加入愛心行善的行列。

ET快訊
華視主播車禍「眼眶骨碎」全臉毀容！　7小時手術重建
本土猴痘連爆3例！源頭不明　羅一鈞揭「1原因」釀疫情
快訊／蔡天鳳案「29歲女網紅被捕」　戴頭套被警押回住宅
普發6千要來了！　財政部曝規劃
可能又有寒流！冷空氣「強度更猛」　雨彈同步襲台
學生瘋迷TikTok挑戰「慘中毒」！近30人緊急送醫
蛋蛋危機！全聯店員背貼公告「只剩這個蛋」　網全笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

重現獵人「一坪的海岸線」！藝術家打造海景套房諷刺房價與現實

快訊／蔡天鳳案29歲女網紅被捕　戴頭套被警押回住宅

本土猴痘連爆3例！個案無關連+源頭不明　羅一鈞揭「1原因」釀疫情

結婚10年「愛愛0次」　老婆叫妹子來家裡！他秒起反應...結局讚爆

蛋蛋危機！全聯店員背貼公告「只剩這個蛋」　網全笑翻

蛋價連鎖效應來了　新北7成學校營養午餐喊漲「最高貴2成」

放進去就軟掉！40歲男愛愛「莫名不舉」　醫揭3關鍵不藥而癒

狂嗑蔬果！她突「急性腎衰竭」全身水腫　醫揪「1習慣」：補過頭

【廣編】九鬼劉政宏精彩技法融合中西　「我的古甲今醉」油畫展出中

神運用ChatGPT！達人曝「這6工具必裝」工作幫大忙　一票人喊實用

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

調皮貓凌晨3點玩耍太吵　爸唸2句被頂嘴：壞小孩

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

快訊／蔡天鳳案29歲女網紅被捕　戴頭套被警押回住宅

本土猴痘連爆3例！個案無關連+源頭不明　羅一鈞揭「1原因」釀疫情

結婚10年「愛愛0次」　老婆叫妹子來家裡！他秒起反應...結局讚爆

蛋蛋危機！全聯店員背貼公告「只剩這個蛋」　網全笑翻

蛋價連鎖效應來了　新北7成學校營養午餐喊漲「最高貴2成」

放進去就軟掉！40歲男愛愛「莫名不舉」　醫揭3關鍵不藥而癒

狂嗑蔬果！她突「急性腎衰竭」全身水腫　醫揪「1習慣」：補過頭

【廣編】九鬼劉政宏精彩技法融合中西　「我的古甲今醉」油畫展出中

神運用ChatGPT！達人曝「這6工具必裝」工作幫大忙　一票人喊實用

畢旅吃到「熟生魚片」！成功高中學生狂刷3星評論　業者出面回應了

玉山銀加入「特斯拉車貸」　不動產擔保利率1.935%起

嘉榮推動社區「四癌篩檢+成人健檢」　把關民眾健康

經長王美花：台灣經濟外冷內熱　曝服務業「缺工解方」即將出爐

俄軍事專家承認：時間站在烏克蘭這邊　需要盡快結束這場衝突

華視主播車禍「眼眶骨碎」全臉毀容！7小時手術重建...醫：比想像嚴重

東京食品展台灣館9縣市聯手7大產業公會　力推台灣美食

「辛載夏」8部韓劇推薦！出演《浪漫速成班》、《模範計程車2》大火

吃芭樂籽不會便秘！研究證實：反而拉超順、降血壓　4好處曝

「中華民國很有錢啊！」　藍委籲政院查遺贈稅：至少一兆以上

秦剛兩會首秀「可剛可柔」　與狼共舞的外交官透露未來執掌風格　

男飆時速200km撞收費站　瞬間「炸出火球」慘死

生活熱門新聞

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

快訊／本土猴痘入侵台北市！30多歲男四肢軀幹爆膿疱

經典賽開打倒數　台灣經典小吃被大聯盟退貨

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

怕學生拉肚子！　成功高中畢旅要餐廳「生魚片煮熟再上桌」

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

快閃名古屋來回機票4千！限時開搶

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

他嘆新手爸媽變曬娃魔人！過來人揭辛酸

Joeman說「蛋白質加熱流失」正妹營養師打臉

阿公17°C遛2歲孫！只包尿布還光腳

２生肖「驚蟄」後好運爆棚

更多熱門

相關新聞

怕學生拉肚子！　成功高中畢旅要餐廳「生魚片煮熟再上桌」

怕學生拉肚子！　成功高中畢旅要餐廳「生魚片煮熟再上桌」

近來台北市明星高中畢旅話題不斷，先是北一女中畢旅因行程安排爭議掀起「6450元之亂」，建中畢旅則是因學生群聚爆發確診。現在成功高中也傳出畢旅途中，為了避免學生拉肚子，學校竟要求餐廳把「生魚片煮熟」，讓學生看了傻眼，也在網路掀起熱議。校方今（7日）回應，考量每位學生腸胃適應能力不同，飲食宜採「保守原則」

獨／建中畢旅「爆確診」1班14人陽性　教育局籲提高防疫警覺

獨／建中畢旅「爆確診」1班14人陽性　教育局籲提高防疫警覺

IG火紅超現實攝影師首來台展出！

IG火紅超現實攝影師首來台展出！

不願「逆天時」進場　由鉅暫緩2023年推案計畫

不願「逆天時」進場　由鉅暫緩2023年推案計畫

新北市圖揭密特色建築設計　一窺臺灣戰後手繪圖奧秘

新北市圖揭密特色建築設計　一窺臺灣戰後手繪圖奧秘

關鍵字：

九鬼劉政宏我的古甲今醉油畫展覽建中

讀者迴響

熱門新聞

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

年輕人寧願「精緻窮」！網怒：都是「這群人害的」

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息

快訊／本土猴痘入侵台北市！30多歲男四肢軀幹爆膿疱

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

經典賽開打倒數　台灣經典小吃被大聯盟退貨

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

拒絕被趕走　貓奴女炸房拉30貓一起陪葬

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

怕學生拉肚子！　成功高中畢旅要餐廳「生魚片煮熟再上桌」

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面