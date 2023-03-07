怕學生拉肚子！　成功高中畢旅要餐廳「生魚片煮熟再上桌」

▲台北市成功高中。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

近來台北市明星高中畢旅話題不斷，先是北一女中畢旅因行程安排爭議掀起「6450元之亂」，建中畢旅則是因學生群聚爆發確診。現在成功高中也傳出畢旅途中，為了避免學生拉肚子，學校竟要求餐廳把「生魚片煮熟」，讓學生看了傻眼，也在網路掀起熱議。校方今（7日）回應，考量每位學生腸胃適應能力不同，飲食宜採「保守原則」。

成功高中2月15至18日舉行4天3夜畢旅，行程第2天到墾丁，中午在當地某家海鮮餐廳用餐，學生用餐後，在該餐廳的網路評價給了三星評價，但留言提問「柳丁五顆星很棒，但可以解釋一下為什麼生魚片是熟的嗎？」餐廳業者留言回應「生魚片是學校要求我們先煮熟再上桌」，「生魚片煮熟再吃」隨即在網路掀起熱議。

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有網友留言說：「其實學校在保護我們」、「完美迴避食物中毒的責任」、「就跟烤生蠔一樣概念啊，大驚小怪的」、「這家餐廳要多一道經典菜色了」、「生魚片煮熟是我一輩子的夢想欸，有提供全熟生魚片的店家我一定五顆星吃爆」。

成功高中校方今證實，的確考量學生吃的安全，要求餐廳調整烹調方法，校方說，畢旅前學校教職員、家長有先進行行前探勘，所有交通、食物與住宿都先看過一輪，確認沒有問題才出發，當時該餐廳提供生魚片菜色，擔心每位學生腸胃適應能力不同，萬一吃了腸胃不適恐影響行程，才會請店家適度調整，採保守的飲食作法。