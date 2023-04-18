討債新招！怪手半夜衝社區「亂揮挖斗恐嚇拆屋」　鄰居嚇壞

記者林悅／台南報導

有網友在網路社群PO出一段「討債新招」影片，指17日深夜11時許，有人特地調來怪手，對著疑有債務糾紛之對象透天住家前，作勢要拆屋來逼債，市警永康分局指出，發生此事的是在大灣路段，該案並未報案，警方主動介入調查，將調閱監視器並通知相關當事人到案說明法究辦。

▲台南市永康區17日深夜竟有人動用大型怪手作勢拆屋，向對方逼債，永康警方主動調查，深入究辦中。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）





據了解，網友PO出這段影片是4月17日深夜11時，有人載來1部大怪手到台南市大灣區1處巷道內，怪手並行進到1家透天厝前停下，伸延手臂作勢欲拆屋，這種囂張行徑令人大開眼界，地下錢莊討債手法千百種，潑漆、噴紅色大字、丟雞蛋、拉布條、擄人刑求討債時有所聞，但出動怪手恐嚇拆屋來逼債十分罕見，當事人還以大聲公叫對方還債，雖然最後沒有真的拆屋，但此一行徑已引起民眾害怕恐慌。

台南市警永康分局大灣派出所代理所長黃貞融指出，有網友PO出該所轄區大灣路段1處巷弄內，發生疑似糾紛事件影片，經查該事件迄今未接獲110或派出所臨櫃報案紀錄，案發後警方立即調查，據了解雙方疑似工程款糾紛引發，警方將持續積極調閱周邊監視器畫面，並通知相關當事人到案說明依法究辦。