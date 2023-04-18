　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

討債新招！怪手半夜衝社區「亂揮挖斗恐嚇拆屋」　鄰居嚇壞

記者林悅／台南報導

有網友在網路社群PO出一段「討債新招」影片，指17日深夜11時許，有人特地調來怪手，對著疑有債務糾紛之對象透天住家前，作勢要拆屋來逼債，市警永康分局指出，發生此事的是在大灣路段，該案並未報案，警方主動介入調查，將調閱監視器並通知相關當事人到案說明法究辦。

▲台南市永康區17日深夜竟有人動用大型怪手作勢拆屋，向對方逼債，永康警方主動調查，深入究辦中。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

▲台南市永康區17日深夜竟有人動用大型怪手作勢拆屋，向對方逼債，永康警方主動調查，深入究辦中。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

▲台南市永康區17日深夜竟有人動用大型怪手作勢拆屋，向對方逼債，永康警方主動調查，深入究辦中。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

據了解，網友PO出這段影片是4月17日深夜11時，有人載來1部大怪手到台南市大灣區1處巷道內，怪手並行進到1家透天厝前停下，伸延手臂作勢欲拆屋，這種囂張行徑令人大開眼界，地下錢莊討債手法千百種，潑漆、噴紅色大字、丟雞蛋、拉布條、擄人刑求討債時有所聞，但出動怪手恐嚇拆屋來逼債十分罕見，當事人還以大聲公叫對方還債，雖然最後沒有真的拆屋，但此一行徑已引起民眾害怕恐慌。

▲台南市永康區17日深夜竟有人動用大型怪手作勢拆屋，向對方逼債，永康警方主動調查，深入究辦中。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

台南市警永康分局大灣派出所代理所長黃貞融指出，有網友PO出該所轄區大灣路段1處巷弄內，發生疑似糾紛事件影片，經查該事件迄今未接獲110或派出所臨櫃報案紀錄，案發後警方立即調查，據了解雙方疑似工程款糾紛引發，警方將持續積極調閱周邊監視器畫面，並通知相關當事人到案說明依法究辦。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／震撼彈！　藍委宣布不選連任
澎恰恰收債主「威脅訊息」！突缺席記者會...無助對話曝光
快訊／小六女童遭師霸凌　教育局：立即調離現職
何超蓮「9P絕美婚紗照」來了！　賭王三姨太現身「身旁站一男」
台南20人婚宴會館前打成一團！　棍棒亂揮拳腳齊飛
妹子驚醒「我的褲子呢」　老闆友性侵硬拗：她會跟著動
一家8口被控裝病「詐保6508萬」　大逆轉全判無罪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林4光電廠遭「綠能蟑螂集團」勒索　檢：成員與張安樂往來密切

浮潛失聯被漁船救起...船長是老爸！台東男曝烏龍真相

掛標語站崗牙醫診所狂喊「爛醫生」　替友出氣慘痛代價出爐

神鬼營業員吸金1.5億！代操保證獲利8%詐25親友　躲大陸返台面對

自稱「乩身」肉體被佔！熟女狂追理髮師　住處盯梢喊「豬哥X」

汐止公所最貪小官竟大開口索賄2.3億！無罪改重判10年

妹子驚醒問「我的褲子呢」　老闆友淫行曝！硬拗「她會跟著動」

少年機構設VIP室關禁閉！睡覺換衣全都錄　高雄社會局出手了

短髮妹失戀...暈船「八大豪豪」想付2萬5出場費　警界王陽明出手了

快訊／屏東聯結車滿載砂自撞路樹　車斗翻覆34歲駕駛送醫不治

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

李多慧下次來台時間曝　粉絲嗨炸瘋搶門票完售

雲林4光電廠遭「綠能蟑螂集團」勒索　檢：成員與張安樂往來密切

浮潛失聯被漁船救起...船長是老爸！台東男曝烏龍真相

掛標語站崗牙醫診所狂喊「爛醫生」　替友出氣慘痛代價出爐

神鬼營業員吸金1.5億！代操保證獲利8%詐25親友　躲大陸返台面對

自稱「乩身」肉體被佔！熟女狂追理髮師　住處盯梢喊「豬哥X」

汐止公所最貪小官竟大開口索賄2.3億！無罪改重判10年

妹子驚醒問「我的褲子呢」　老闆友淫行曝！硬拗「她會跟著動」

少年機構設VIP室關禁閉！睡覺換衣全都錄　高雄社會局出手了

短髮妹失戀...暈船「八大豪豪」想付2萬5出場費　警界王陽明出手了

快訊／屏東聯結車滿載砂自撞路樹　車斗翻覆34歲駕駛送醫不治

密件再爆新料！美續監聽聯合國秘書長：他不滿被基輔耍了

快訊／猴痘「新增15例」大爆發！創單周新高「13本土+2境外」

買車偶遇初戀女友！車還沒看完2人「光速復合」　網笑：銷售員哭了

三重大白鵝「乖乖排隊」勇敢打晶片！　飼主溫柔抱抱哄：別怕別怕

前中校遭爆赴美聯手中國竊取弓三雷達技術　中科院駁：該員在國內

快訊／彰化45天7場「送肉粽」！和美明晚送煞　途經3路段到線西

傳通過陳明通退休申請　國發所斥：與事實不符「教評會無權責」

快訊／震撼彈！林為洲不選竹北立委　交棒徐欣瑩

美女議員曝高雄「內門大火」內幕　喊話：陳其邁應走趟消防基層

台東射耳祭　分局長率「識詐交安宣導團」強力放送

客廳上演高清無碼「交疊69姿勢」　媽看監視器崩潰：沒一隻正常的

社會熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

男大生威脅性愛片外流　性侵學妹逼吃避孕藥　

名醫顧芳瑜上銬移送北檢

一家8口被控「裝憂鬱」詐保6508萬　全判無罪

台南20外籍人士聚眾鬥毆　4人送醫

獨／顧芳瑜雙手遭上銬　外套遮住被帶走影片曝

再爆老師疑霸凌案　女童寫70字吐輕生念頭

驚悚！女騎士遭混凝土車撞倒輾過　右腳慘截肢

即／中壢驚傳氣爆！一家9口受傷送醫

男病患打手槍　護理師撞見驚逃

曾格爾千字反擊　點名郁方、賈永婕

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

快訊／上班注意　國1「2車追撞」回堵中

更多熱門

相關新聞

即／士林情侶坐路邊　菜刀男當街嗆聲猛追原因曝

即／士林情侶坐路邊　菜刀男當街嗆聲猛追原因曝

北市士林區17日凌晨發生持刀追逐案！洪姓女子因身體不適與趙姓男友坐在社子消防分隊附近路邊休息，陌生男上前靠近關心，趙男直問「看三X」雙方因此爆發口角，對方則持刀當街猛追，情侶嚇壞立刻騎車逃跑並報警，警方調閱監視器，循線將持刀男帶回派出所，男子也曝光動怒原因。

即／金門無預警大停電　影響8000多戶

即／金門無預警大停電　影響8000多戶

再爆老師疑霸凌案　女童寫70字吐輕生念頭

再爆老師疑霸凌案　女童寫70字吐輕生念頭

驚悚！女騎士遭混凝土車撞倒輾過　右腳慘截肢

驚悚！女騎士遭混凝土車撞倒輾過　右腳慘截肢

台南20外籍人士聚眾鬥毆　4人送醫

台南20外籍人士聚眾鬥毆　4人送醫

關鍵字：

討債怪手拆屋恐嚇台南新招影音

讀者迴響

熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

快訊／「對發票神器」宣布終止服務！一票用戶震驚

鏡頭還在拍！24歲正妹上真人秀「蓋被遭性侵」

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

賀軍翔妹結婚了！兄妹高顏值合照

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

《全明星》晏柔中懷孕了！　男友甜曬超音波照「達成生活新共識」

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

直擊175cm名模女星拍戲「當街跨坐」

麥當勞早餐限定「雙層麥香魚」回來了

雷雨彈來襲全台變天　3天降雨出爐

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

AV女優絲襪對決！Joeman被新有菜強抱掀暴動

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面