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台南義消再進化！　南消強化LPG槽體實火閃燃及爆燃應變訓練

▲台南市消防局第六救災救護大隊，舉辦義消人員火災搶救專業訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第六救災救護大隊，舉辦義消人員火災搶救專業訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升義消人員即時戰力和應對各式災害相關能力，台南市消防局第六救災救護大隊於15日舉辦義消人員火災搶救專業訓練。

▲台南市消防局第六救災救護大隊，舉辦義消人員火災搶救專業訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

利用新化訓練中心LPG槽體實火訓練場及六甲閃爆燃貨櫃，實際模擬體驗特殊災害現場狀況，如何使用紅外線熱顯像儀判別熱分層、火焰顏色及煙流類型，並做有效部屬及攻擊策略，強化義消人員災害搶救能量，以減少危害生命安全之狀況發生。

▲台南市消防局第六救災救護大隊，舉辦義消人員火災搶救專業訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

訓練過程逼真確實，第六大隊的義消團隊，在台南各大小火場均可看見他們蹤跡，除了每月定期訓練，安南及安和義消中隊幹事利用許多週間下班時間來消防隊加強救災訓練，實屬難得可貴。

第六大隊大隊長邱淵明表示，轄區除了經濟部工業局科技工業區外，還有多個工業區，為確保警義消同仁面對高壓氣體管線洩漏起火救災安全和進入火場該如何保護自己，特別舉辦液化石油氣槽體及燃燒室訓練，藉以提升對於災害現場搶救時所面臨的火熱臨場感，並透過訓練培養經驗，提升救災安全。

▲台南市消防局第六救災救護大隊，舉辦義消人員火災搶救專業訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，新化訓練中心LPG槽體實火訓練場於2021年9月建置完成，此次訓練共有義消弟兄45名報名參加，良好的災害搶救訓練是保障每一位消防及義消弟兄安全的基礎，更是守護台南市民生命財產安全的後盾。

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