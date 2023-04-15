科技輔助全景觀　南消四大隊超前部署驗證演練

▲台南市消防局第四大隊15日辦理「消防救災超前部署」演練，實地集結及動員民團義消支援人、車、船艇情形外，也著重如何利用Google地圖及無人機「科技防、救災」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應汛期即將來臨，台南市消防局第四大隊15日辦理「消防救災超前部署」演練，除實地集結及動員民團義消支援人、車、船艇情形外，也著重如何利用Google地圖及無人機「科技防、救災」。

不論手機、平板是蘋果或安卓系統，都能在共同平台完整分享保全戶相關資訊，以利災時能立即提醒保全戶疏散撤離作業及確保區公所安置順利，避免讓消防人員疲於奔命而專心在救災上。這次演練同時運用無人機高解析度視角迅速勘災，掌握大面積災情查通報災情，減少人工耗時、提升勘查任務的效率。

第四大隊長蔡國保表示，儘管今年降雨現象不如預期，但天有不測風雲，仍需做好防汛準備，四大隊轄區計有新市、新化、安定、善化、左鎮、山上及大內等7個行政區，超前部署點位共有8處，為模擬能即時因應多處救災，特協調台南市救難協會、所轄各分隊義消協勤，動員共出動17船、19車、警消57人、民團含義消共65人，將消防局、區公所代表等人分成2組同時檢視「消防救災超前部署」演練並驗證轄下超前部署成果。

由轄區分隊長向救災團隊說明當地水文地理狀況、潛勢地區分析、歷史淹水災情回顧、救災動線規劃、保全戶疏散及安置作業等內容，同時將相關防救災資料彙整更新於電子地圖資訊，再利用消防局指揮救災平板或共通電子平台將圖資傳送至各救災單位即時分享救災資訊，縮短以往紙本作業時間，提升救災效率。

消防局長李明峯亦表示，消防局近年在市長黃偉哲的支持下，充實相關防救災裝備，期望藉由本次超前部署演練，除了讓消防人員熟悉各項救生器材及船艇整備外，同時能整合公、私部門，完成預置兵力防救災策略，迅速投入災害搶救，以期達到確保民眾生命安全、減少財產損失。