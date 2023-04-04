南北之星2號復航！4／15啟航「馬祖-台北港」 場站升級114年完工

▲南北之星2號預訂於112年4月15日復航。（圖／基隆港務分公司）

記者李姿慧／台北報導

南北之星2號快輪今(112)年4月15日將復航，台北港已完成旅客安檢、登輪動線調整，未來作業時間可縮短20到30分鐘，另台北港行政大樓整建及旅運場站升級，嶄新場站預計114年上旬完工。

因應南北之星4月15日復航「馬祖(南竿)-台北港」，台灣港務公司基隆港務分公司也做足準備，去(111)年7月開始，調整旅客安檢及登輪動線，原於台北港東1-1旅客中心安檢及北1碼頭登輪，改至台北港行政大樓1樓安檢及東7碼頭登輪，使旅客登輪及下船作業時間可在30分鐘內完成，整體作業時間也可縮短20-30分鐘。

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另外第一候船室門口也建置迎賓跑馬燈、整修旅客人行步道、新建旅客售票櫃台、接駁月台等，提供旅客更舒適且順暢的旅運空間，基隆港務分公司表示，台北港已經準備好了。

基隆港務分公司表示也指出，今年度更將辦理「台北港行政大樓整修暨風雨走廊增建工程委託設計監造技術服務」案，進一步優化國內線旅運場站設施，增建暨改善性別友善廁所、無障礙廁所、哺集乳室、指標系統及旅客通行風雨走廊等，預計114年上旬完工，屆時將有嶄新台北港國內線旅運場站，為搭乘國內線旅客提供更優質的旅運服務。