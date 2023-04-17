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男「只穿內褲」騎車搖晃　警攔下叫他吹...數字直接芭比Q了

▲▼酒測,酒測機。（圖／達志影像／美聯社）

▲張姓男子騎車行經士林區時，因僅穿內褲赤裸加上行車飄忽不定，警將他攔查酒測悲劇了。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者黃宥寧／台北報導

喝到忘我境界！張姓男子騎車行經士林區時，因裸上身又僅穿內褲，行車飄忽不定，警查覺有異，將他攔查並拿出酒測器請他呼氣測試，一吹不得了，張男酒精濃度達每公升0.62毫克，張男否認酒駕行為，甚至狡辯說「我已經多年沒喝酒了」，警方訊後依公共危險罪函送。士林地院日前審結，依駕駛動力工具酒駕處有期徒刑6月，可易科罰金。

判決指出，去年10月27日凌晨，士林警執行巡邏勤務，發現張男僅穿內褲騎著機車，行車還飄忽不定，立刻將他攔查，經測試他呼氣中所含酒精濃度結果，達每公升0.62毫克，張男當下還狡辯「是朋友將摻有酒精的果汁給他喝，自己已經多年沒飲酒」，警方則依法函送地檢署偵辦。

偵查時，張男才坦承26日晚間6時許，在士林區友人住家接續喝威士忌、葡萄酒及高粱酒等酒類，一路喝到晚間11點多騎車離開，直到凌晨0時1分許，因行車飄忽又帶濃厚酒味，被警方攔查發現送辦，檢察官依法起訴，認張過去有酒駕、偽造文書、侵佔前科，執行完畢，5年內故意再犯有期徒刑罪，為累犯，建請法院加重其刑。

法院審理時，張男又翻供說是朋友給他喝果汁，他並不知道那裡面有酒，法官認他酒測值達0.62毫克，在偵查時一度坦承犯行，在法院時又翻供，尚存僥倖之心，不宜輕縱，而酒後駕車上路對用路人造成的潛在危害尚淺，依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，處有期徒刑6月，可易科罰金。

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