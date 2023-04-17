演員當警員狂出包　嫌報案正妹太吵竟噴辣椒水嗆「我也很會跳針」

▲林守宏擔任員警後，竟持辣椒水噴灑酒醉報案民眾。（圖／民眾提供）



記者吳銘峯／台北報導

演員林守宏通過警察考試改當員警，先前分派到竹北分局值勤，但卻狂出包。他2020年4月深夜在分局值班台值勤時，嫌報案的正妹哭得太大聲，竟拿出辣椒水兩度噴灑正妹臉部，還嗆「妳要跳針我也很會跳針」！最高法院17日將他判拘役55日定讞。

林守宏現年39歲，曾經參與演出《艋舺燿輝》、《犀利人妻》、《新兵日記》等電視劇，2016年通過警察特考，之後分發到竹北當基層員警。而本件刑案中，檢方起訴指出，他2020年4月間的凌晨，在竹北分局值班台值勤時，陳姓女子酒醉後因與男友吵架，手機遺落在男友車上，到分局報案；林男聯繫派出所女性員警前來支援。

不過女子情緒失控，不斷大哭，林男不滿，多次要求女子哭小聲點，最後更嗆「妳有吃過、喜歡吃辣嗎？」，作勢拿辣椒水要噴灑女子。女子男友到場後，女子情緒崩潰開始拍打前方椅子；林男受不了，竟趁女子不注意時，兩次對女子臉部噴灑辣椒水。女子當下因面部、眼睛疼痛而大叫，質問林男為何攻擊？林男回嗆「我是警察啊我是警察」、「妳要跳針我也很會跳針」、「看起來不太辣的感覺餒齁」。

男友將女子帶離沒多久，但因太過疼痛，又返回分局請求叫救護車支援。這時林男竟又彎身蹲下、3次刻意動嘴（沒錄下聲音）挑釁女子。女子回嘴三字經，林男竟趁機用力拍打女子頭部，壓制女子後嗆「我現在現行犯逮捕你，來，上銬，來，你有聽到了，來，起來，我現行犯逮捕你，罵我…」並將女子上銬，等到救護車前來後，才將女子解開手銬。

林男誇張行徑不僅如此，他在此事發生前1個多月，也是在竹北分局值班台值班時，發現對面餐廳違規停車，竟走出值班台，作勢對違停車輛拍照。女車主發現後趕緊前來關切，雙方起了口角，女車主的家屬不慎拍掉林男手上的額溫槍，林男隨即失控，壓制女車主；隨後又跨坐在另名家屬身上，以逮捕現行犯名義壓制對方。諸多失控案件被害人提告，檢方對林男提起公訴。

一審認定他噴辣椒水部分犯下「公務員假借職務上之機會故意犯強制罪」處拘役55日，壓制車主部分犯「公務員假借職務上之機會故意犯傷害罪」，處拘役50日，均得易科罰金。二審僅認定噴辣椒水部分有罪，維持拘役55日，傷害部分改判無罪。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。