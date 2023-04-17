　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

演員當警員狂出包　嫌報案正妹太吵竟噴辣椒水嗆「我也很會跳針」

▲▼ 辣椒水。（圖／民眾提供）

▲林守宏擔任員警後，竟持辣椒水噴灑酒醉報案民眾。（圖／民眾提供）


記者吳銘峯／台北報導

演員林守宏通過警察考試改當員警，先前分派到竹北分局值勤，但卻狂出包。他2020年4月深夜在分局值班台值勤時，嫌報案的正妹哭得太大聲，竟拿出辣椒水兩度噴灑正妹臉部，還嗆「妳要跳針我也很會跳針」！最高法院17日將他判拘役55日定讞。

林守宏現年39歲，曾經參與演出《艋舺燿輝》、《犀利人妻》、《新兵日記》等電視劇，2016年通過警察特考，之後分發到竹北當基層員警。而本件刑案中，檢方起訴指出，他2020年4月間的凌晨，在竹北分局值班台值勤時，陳姓女子酒醉後因與男友吵架，手機遺落在男友車上，到分局報案；林男聯繫派出所女性員警前來支援。

不過女子情緒失控，不斷大哭，林男不滿，多次要求女子哭小聲點，最後更嗆「妳有吃過、喜歡吃辣嗎？」，作勢拿辣椒水要噴灑女子。女子男友到場後，女子情緒崩潰開始拍打前方椅子；林男受不了，竟趁女子不注意時，兩次對女子臉部噴灑辣椒水。女子當下因面部、眼睛疼痛而大叫，質問林男為何攻擊？林男回嗆「我是警察啊我是警察」、「妳要跳針我也很會跳針」、「看起來不太辣的感覺餒齁」。

男友將女子帶離沒多久，但因太過疼痛，又返回分局請求叫救護車支援。這時林男竟又彎身蹲下、3次刻意動嘴（沒錄下聲音）挑釁女子。女子回嘴三字經，林男竟趁機用力拍打女子頭部，壓制女子後嗆「我現在現行犯逮捕你，來，上銬，來，你有聽到了，來，起來，我現行犯逮捕你，罵我…」並將女子上銬，等到救護車前來後，才將女子解開手銬。

林男誇張行徑不僅如此，他在此事發生前1個多月，也是在竹北分局值班台值班時，發現對面餐廳違規停車，竟走出值班台，作勢對違停車輛拍照。女車主發現後趕緊前來關切，雙方起了口角，女車主的家屬不慎拍掉林男手上的額溫槍，林男隨即失控，壓制女車主；隨後又跨坐在另名家屬身上，以逮捕現行犯名義壓制對方。諸多失控案件被害人提告，檢方對林男提起公訴。

一審認定他噴辣椒水部分犯下「公務員假借職務上之機會故意犯強制罪」處拘役55日，壓制車主部分犯「公務員假借職務上之機會故意犯傷害罪」，處拘役50日，均得易科罰金。二審僅認定噴辣椒水部分有罪，維持拘役55日，傷害部分改判無罪。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／新竹車禍大片血跡！　騎士「腿部扭曲」命危
奪命畫面曝！酒駕撞死晨運男　滑行百公尺才下車查看
一堆人口罩不敢脫！　他曝「北捷1現象」難改變
現場沒這人！關山嶺山拍到「神秘軍盔男」　4天後真相曝光
快訊／CBA打假球！　中國籃協怒罰2217萬
快訊／台男遊日搭觀光船　墜河死亡
八點檔男星轉行當警察！　狂出包下場慘
長榮拖機「A321撞破波音777班機」！　畫面曝光
快訊／全國首例！普發6千被領走　2嫌抓到了
快訊／羅友志爆曾出500萬喬退選　侯友宜回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新竹貨車與機車碰撞！地上大片血跡　騎士「腿部扭曲」命危

法籍夫另結新歡！小孩面前和小三同床共枕　正宮告不成

人夫偷吃2女掰「體諒老婆更年期才買春」　被討500萬下場曝光

奪命畫面曝！他酒駕高速撞死晨運男　滑行百公尺才下車查看

彰化角頭組詐團「假投資」狠撈6千萬　求職者吐帳戶慘淪豬仔

河堤抽菸遭警勸阻　腰間賓士車錀匙一按露餡！通緝犯狂逃被壓制

大甲媽遶境！彰警「機動應變隊」曝光　警花現場秀超殺迴旋踢

回家撞見「陌生女在浴室洗澎澎」…還換穿他衣服！屋主氣炸報警

對撞影片曝！服務處主任遭酒駕女撞成昏迷　北市議員停止競選活動

演員當警員狂出包　嫌報案正妹太吵竟噴辣椒水嗆「我也很會跳針」

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

兒在電梯口準備嚇馬麻！　浮誇呀～開門見別人尬死

孫女偷回國用破台語調戲嬤　她沒被認出還遭罵：肖欸喔

快訊／新竹貨車與機車碰撞！地上大片血跡　騎士「腿部扭曲」命危

法籍夫另結新歡！小孩面前和小三同床共枕　正宮告不成

人夫偷吃2女掰「體諒老婆更年期才買春」　被討500萬下場曝光

奪命畫面曝！他酒駕高速撞死晨運男　滑行百公尺才下車查看

彰化角頭組詐團「假投資」狠撈6千萬　求職者吐帳戶慘淪豬仔

河堤抽菸遭警勸阻　腰間賓士車錀匙一按露餡！通緝犯狂逃被壓制

大甲媽遶境！彰警「機動應變隊」曝光　警花現場秀超殺迴旋踢

回家撞見「陌生女在浴室洗澎澎」…還換穿他衣服！屋主氣炸報警

對撞影片曝！服務處主任遭酒駕女撞成昏迷　北市議員停止競選活動

演員當警員狂出包　嫌報案正妹太吵竟噴辣椒水嗆「我也很會跳針」

遊樂設施「高空瘋狂旋轉」突然解體　男瞬間墜崖20秒驚險片瘋傳

新竹海鮮控出發了！豪邁味噌魚湯＋醋飯呷免錢　佛心丼飯CP值破表

占卜／必修課！ 我該放下那些執著可以煥然新生？

乖乖禮讓行人！他曝信義區「這1幕」超頭疼　大票人洗版：地獄路口

福原愛離婚2年下場慘「爆搬離3億豪宅」！收入銳減　上B咖節目賣蠢度日

曾差點當旅韓第一人　林智勝300轟韓媒也關注

郭台銘、侯友宜誰披藍袍戰2024？　國民黨立委湧不同聲浪

丁噹被濺熱湯「左臉燙傷」！　「眼睛燙到張不開」驚悚傷勢照曝光

經濟部疫後振興措施今起開始受理　最高補助3500萬元

跟女子天團為鄰！　月花16萬租百坪信義豪宅「最實惠」

社會熱門新聞

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

曾格爾勾串富商人夫對話曝　「一定要刪這個訊息喔」

曾格爾千字反擊　點名郁方、賈永婕

軍校生被退學　打贏訴訟又告國賠　

曾格爾喊非小三　「壓垮最後一根稻草」關鍵證據

台女在馬國被撞　女駕駛身分曝光

快訊／上班注意　國1高架「4車追撞」回堵中

女主播跨月台拍美照　鐵路警要辦了

驚悚影片曝！新莊IKEA外「汽車鑽縫0煞車」狠撞女騎士

阿兵哥買房求婚　付完頭期款被分手

穿軍服鬼切追撞　八軍團證實他身分

軍人買預售屋登記女友名下　她分手拒還頭期款挨告

即／富商妻6聲明再告父女3罪！曾格爾爸回嗆了

更多熱門

相關新聞

天兵男「打左轉燈右轉」　被攔還搶罰單下場慘

天兵男「打左轉燈右轉」　被攔還搶罰單下場慘

台中一名40歲陳男昨（16）晚23時許騎車行經太平區，在一處多時相路口停等時，卻打著左轉燈在右側車道，員警示意提醒，但陳男仍在「左、右車道」綠燈時，打著左轉燈右轉離去。員警見狀上前攔查，陳男不服揚言申訴，過程中動手搶員警手上的舉發單，員警立刻將陳男壓制，全案依妨害公務罪嫌移辦，違規部分製單舉發。

槍戰影片曝！　美警敲錯門殺死屋主

槍戰影片曝！　美警敲錯門殺死屋主

談判決考績吃丙　何俊英認法官須說明判決

談判決考績吃丙　何俊英認法官須說明判決

澎湖白沙分局成立「打詐花火隊」

澎湖白沙分局成立「打詐花火隊」

澎湖印移工疑產子遺棄　同事發現救回

澎湖印移工疑產子遺棄　同事發現救回

關鍵字：

法律人權演員警察辣椒水強制最高法院定讞

讀者迴響

熱門新聞

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

直擊張立昂復出上工！

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

女潑水節雨衣遭撕扯　私密處被圍攻

YG回應了！Rosé爆戀上大16歲姜棟元

媳婦「煮6道菜」祭祖　婆婆回家看傻

男方母嫌她職務低！得知家庭背景改口求見面遭打臉

口罩解禁首日北車現況曝　九成民眾還是戴緊緊

更多

最夯影音

更多
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面