親子戲水活動！小烏來水域安全宣導體驗營開跑　6／24起線上報名

▲小烏來水域安全宣導體驗營6/24起線上報名。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

炎熱的7月即將來臨，桃園市觀旅局21日表示，小烏來風景特定區宇內溪戲水區，自7月1日(星期五)起至9月25日(星期日)止對外開放，7月及8月配合暑假每日開放(週二休園日不開放)，9月份每逢星期六、日(含國定假日)開放，戲水區開放時間為早上8時至下午5時。

此外，7月9日上午及下午將舉辦「2022小烏來水域安全宣導體驗營」！本活動共有2梯，每梯限量50名，報名方式以網路報名，報名日期自6月24日9時起開放線上報名(額滿為止)。

本次體驗營內容豐富，室內課程有水域安全知識講解、CPR及AED操作、狀況模擬，室外課程有救生及求生示範演練、岸上救生體驗、協力救生體驗、救生裝及氣囊浮標水中體驗，歡迎市民朋友踴躍參加，全程參加即可兌換精美水槍1支。

風管處處長廖育儀表示，夏季最多人從事的戶外活動就是戲水與游泳，辦理體驗營主要就是要讓民眾認識水域安全相關知識，並從接觸水域體驗中，瞭解安全的玩水方式，此次活動於小烏來遊客中心及配有全時段雙救生員的戲水區舉辦，今年並特別加強河床整治，環境相對舒適安全，可以放心學習體驗，很適合親子一起來參加。