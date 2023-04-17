為3萬元「野外露出」！鮮肉拿嘸錢怒告攝影師　結果2人都判拘

▲攝影師約男子全裸外拍，事後卻不給報酬挨告，最終2人被依公然猥褻罪判刑。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃資真／台北報導

台北一名蘇姓男子徵求外拍裸男模特，透過UT聊天室找到有意願的張姓男子，2人談好3萬至5萬元，拍完照蘇男卻拒絕付錢，氣得提告詐欺，不過，在公共場所拍猥褻影照已涉犯公然猥褻，結果雙雙被起訴。台北地院依公然猥褻罪，判蘇男拘役20日、張男10日，皆可易科罰金。

蘇男想拍攝陽光裸男生活照，地點選在公開的大街上，去年9月透過UT聊天室徵求模特兒，對自己十分有自信的張男，看到訊息後主動聯絡，雙方約定好事後可獲得3萬至5萬元的拍攝報酬。

9月21日晚間11時36分，蘇、張先到新北新店某條小巷弄裡，張褪去衣褲擺出誘人姿勢，有時蘇也會穿著衣服入鏡，之後又改往欣欣客運的公車總站拍攝，以公車當作背景。拍攝結束後蘇卻未依約給錢，張氣得報警指控詐欺。

然而，警方勘驗照片時，卻發現拍攝地點位於人人可見的公眾場所，因此除了將蘇以詐欺罪函送外，2人也同樣涉犯公然猥褻罪，雙雙函送法辦。

台北地檢署考量事後蘇與張就詐欺部分達成和解，予以不起訴，但公然猥褻部分罪證明確，依法起訴。台北地院依公然猥褻罪，判蘇男拘役20日、張男10日，皆可易科罰金。