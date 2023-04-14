大陸公安助問被害人筆錄　屏檢偵結恆春民宿詐欺案…追幕後黑幫

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署指揮刑事局、屏東縣警局等單位於2022年底，查獲詐欺集團在恆春租用民宿，冒充大陸官員向大陸人民詐騙，經清查有20多人受騙，日前已依詐欺罪起訴，檢方偵查中透過，刑事警察局兩岸科，寄發「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，協請大陸公安局協助製作被害人筆錄，才得以訊速結案，由於涉案人員有部分幫派背景，檢警將持續深入追查。

屏東地檢署積極查緝詐騙犯罪集團，於日前接獲情資，指稱有詐騙集團租用恆春民宿作為機房從事詐騙，立即指派檢察官鍾佩宇指揮刑事局南部打擊犯罪中心偵查第八大隊、屏東縣警察刑警大隊、恆春分局、屏東憲兵隊共組專案小組偵辦，經實施搜索及訊問後，於去年2 月 17 日向屏東地方法院聲請羈押被告共 19人獲准。，並於 112 年 4 月 10 日將 19 名被告偵結起訴。

起訴書指出，許姓男子等19人及其他真實姓名、年籍均不詳之人共組詐騙集團，在恆春鎮某處民宿設立詐欺機房，自2022年12月起分別冒充中國通信管理局、中國公安及中國檢察官之方式，向大陸地區人民誆稱因案需接受調查，若不配合交付財物恐有刑責等方式施用詐術，使大陸地區人民 20 餘人受騙匯款，再由詐欺車手提領以掩飾贓款之來源及去向，獲得不等報酬。

承辦檢察官於偵查期間，透過刑事警察局兩岸科，寄發「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」聯絡函，協請大陸公安局協助製作白等 7 名被害人筆錄，並釐清被告等人之犯罪模式、角色分工，而得以迅將上開在押被告偵結起訴。

檢方表示，該案詐騙集團成員不乏具有幫派背景者，該署將持續追查在逃共犯及背後首腦，務將詐欺集團及幕後黑幫連根拔除。

屏東檢警呼籲民眾切勿以身試法加入詐騙集團，也將持續深入偵辦不法集團從事詐騙案件，務將黑道幫派所操控之詐欺集團趕出國境之南，確保國人財產安全，維護社會治安及金融秩序。