假「台新證券App」詐欺　詐團狂削2500萬...租別墅還開野馬跑車

記者鄧木卿／台中報導

刑事局電信偵查大隊第二隊查出有詐騙集團利用偽造的台新證券App，吸引民眾投資股票，其中曹姓男子負責在電腦前發送詐欺訊息和轉帳，鄭男則是指揮車手提領和收買帳簿，警方蒐證多時，日前利用攻堅車破獲詐欺基地，並陸續逮捕21人。警方發現，鄭在3個月內就提領超過2500萬元，抽佣250萬元，曹男實際轉帳金額待查。背負3條通緝的曹男被捕到已入監服刑，鄭男則被30萬元交保。

▲▼電信警察破獲假冒「台新證券App」詐欺集團，利用攻堅車逮捕21人，粗估有20人受害，失血2500萬元。（圖／民眾提供，下同）

電信偵查大隊第二隊去年8月間獲知有詐團利用iMessage發送假投資訊息，引誘民眾使用偽造台新證券App進行股票買賣，經3個多月偵查，先查獲轉帳水房陳姓男子、2名林姓機手等3人後，再溯源逮捕上游主嫌曹男，詹姓會計、黃姓、沈姓車手到案。

曹嫌帶領6人負責網路發送詐欺訊息和轉帳，曹不但有幫派背景，還揹有3件詐欺通緝，曹嫌為躲避查緝，在台中市沙鹿區承租賃透天別墅，足不出戶，由貼身小弟協助購買飲食及日常用品。

警方持續在今年1月、3月間，在台北市及新北市查獲收簿、車手集團鄭姓主嫌等14人到案，查扣168萬元、自小客車（奧迪、福特野馬）2輛、工作手機36支、桌上型電腦2台、金融存簿5本、開山刀1把、球棒1支、電擊棒1把等證物。

警方清查鄭男所負責的車手集團，在去年8月至10月間，共提領20名被害人款項，合計2500萬餘元，抽佣250萬元，詢問後將21人依洗錢防制法、詐欺罪嫌送辦。