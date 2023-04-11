他丟下8個月孕妻飛出台灣！開口嗆離婚　竟因「滷味被岳父偷吃」

▲人夫因為滷味被岳父吃了感到憤怒，甚至還因此離開台灣飛回金門。（示意圖／記者蘇晟彥攝）



記者柯振中／綜合報導

夫妻相處之間若沒有溝通，恐怕很難長期相處下去。一名女子與丈夫結婚後懷有身孕，因此在台北的哥哥家借住，沒想到因為某晚購買的滷味消夜被父親吃了，雙方竟因此發生爭執，甚至還以離婚收場，離奇經歷讓許多過來人傻眼。

一名網友在臉書上分享，這名女子原先住在台灣，後來嫁給住在金門的丈夫，2人婚後不久便懷上了孩子。為了避免生產、坐月子時沒辦法回台灣，女子於是與丈夫商量，一起回到台北住幾天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2人回台期間投宿在女子的哥哥家中，某日2人一起外出買滷味，回家後全家人一起看電視吃宵夜，沒想到等全部吃完，丈夫竟開口抱怨「妳爸爸為什麼要吃我點的XXX滷味」。

女子感到莫名其妙，如果真的想吃，再點就好，不明白為何丈夫如此斤斤計較，但也不想發生爭執，於是決定隱忍下來，只向閨蜜私下抱怨。

▲女子當時懷孕8個月，竟遭丈夫丟在台北，對方甚至還嗆「不回來就離婚」。（示意圖／ETtoday資料照）



豈料丈夫翻閱聊天紀錄，發現抱怨滷味的內容，覺得相當沒面子，氣得當晚搭機回到金門，把懷孕8個月的妻子直接丟在台灣，吃定對方即將生產，絕對會乖乖回金門。

不過，女子受到委屈以後，突然又想到在金門生活、相處磨合的事情，於是下定決心留在台灣，儘管丈夫嗆聲「再不回來就離婚」，還是開口回覆「好啊」，鐵了心不想再飛過去，2人也因此確定要離婚。

為了滷味而離婚的經歷曝光後，不少過來人十分無言，不斷出言狂酸，「習慣把幼稚當男子氣概用的男人，怎能照顧好一個家庭」、「哪家滷味，好吃到可以讓人離婚？我要叫朋友去買」、「滷味只是導火線，真正的炸藥是其他的事吧」、「壓死駱駝的，應該不會只是一根稻草。」