金門鐵皮屋火警！電池閃燃「狂竄恐怖火花」　靠他英勇撲滅

▲金門縣金寧鄉一處鐵皮屋外發生火災。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、黃資真／金門報導

金門縣金寧鄉伯玉路一段昨(14)日晚間7時30分，一處鐵皮屋外發生火災，消防局獲報後緊急派遣5車、13人前往救災，所幸抵達現場時已有英勇民眾持滅火器撲滅。初步了解，起火點位於屋外放置的廢棄鋰電池及電瓶，詳細肇因還有待釐清。

金門縣消防局指出，昨晚獲報某處鐵皮屋前有廢棄鋰電池及電瓶起火燃燒，竄出恐怖火花、濃煙，緊急出動金寧分隊及金城分隊各式救災車輛5輛及消防人員13名趕赴現場。

▲起火點位於屋前的廢棄電池、電瓶。



打火弟兄趕抵現場時，對面店家已持滅火器撲滅，惟電瓶內部仍有些許濃煙持續冒出，為確保現場安全，立即將廢棄電瓶移至空曠處，並佈署1條水線進行灑水降溫，以防止復燃，所幸無人員傷亡，起火原因由火災調查科調查中。

消防局呼籲，一般鋰電池在正常使用並不會產生爆炸之危險，購買時應認明具有商品安全標章之產品，避免在陽光直射、高溫等環境充電，其周遭亦避免放置可(易)燃物，電池產品若受撞擊、摔碰及敲打後變質不可使用，避免發生異常起火燃燒，並呼籲民眾廢棄電池及電瓶勿隨意堆置，應透過清潔隊、合格電池回收商進行回收，以確保安全。