「投資台灣三大方案」延至2024年　蔡英文：歡迎台商回台投資

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文15日以錄影方式為「世界台灣商會聯合總會第29屆第2次理監事會議開幕典禮」致詞，肯定台商積極貢獻國際公民社會，讓台灣在國際上有更高能見度。她表示，政府將持續優化台灣經貿投資環境，目前「投資台灣三大方案」已延長實施至2024年，吸引到1325家企業，超過新台幣2.4兆元的投資。歡迎台商回台投資，帶動台灣發展與繁榮。

蔡英文表示，去年9月在高雄共同慶祝世總第28屆年會，這次則在疫情趨緩後，有將近8百人從世界各地來到法國齊聚一堂，展現出世總強大的向心力。世總成立到現在，已經邁進第29年，會員分布全球6大洲、71個國家及地區，一共有175個地區商會，超過4萬名的台商成員。

蔡英文指出，台商在打拚事業之外，也積極貢獻國際公民社會，讓台灣在國際上有更高的能見度，以及更廣大的影響力。今年2月土耳其發生強震，世總也即時發動募款，匯聚全世界台商愛心，透過實際的行動表達對災民的關懷以及支持。

蔡英文透露，目前全球都面對淨零轉型的挑戰，去年國發會已經發布淨零排放轉型路徑，今年的《氣候變遷因應法》也已經通過，顯示台灣落實淨零碳排的決心。她要特別感謝台商聯合總會長黃行德，上任以來成立全球企業永續發展推動委員會，協助全球台商落實ESG。政府將持續地輔導企業升級轉型，和大家共同將低碳、零碳的挑戰，轉變為重要的商機。

蔡英文強調，政府將持續優化台灣的經貿投資環境，目前「投資台灣三大方案」已經延長實施到2024年，已經吸引到1325家企業，超過新台幣2.4兆元的投資。歡迎所有台商朋友回台投資，帶動台灣的發展以及繁榮。