不是體！「小時候最討厭寫哪個字」過來人狂喊1字：現在還是寫很醜

▲大家最討厭寫哪個字？示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

多數人學生時代都有「寫生字本」的經歷，同個字要重複寫好幾次，直到記住為止。就有網友發文表示，他小時候最討厭抄寫，且如果該字的筆畫特別多，還會讓他寫到鬧彆扭，大家以前最不喜歡寫哪個字？貼文曝光後，不少人都點名「龜」，坦言現在還是寫不好。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「小時候寫到哭的字」為題發文，提到他小時候最討厭的作業就是抄寫，要把同個字或詞重複寫好幾遍。他也回憶道，以前只要寫錯字，就會被老師圈出來，罰寫10次。

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原PO還透露，以前因為覺得「學」、「體」、「蠟」、「犧」的筆畫又多又複雜，所以還曾經寫到哭，大家小時候最討厭寫的字是什麼呢？

▲話題引發網友討論。（示意圖／CFP）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「鬱，很多人寫得很憂鬱」、「挑釁的『釁」，筆畫多又不好寫」、「麗，上面兩個寫起來不對稱很阿雜（煩悶）」、「繼、爾、郵，常用，但怎麼寫怎麼怪」、「凹凸，根本就像在畫畫，有夠醜，還有亞」、「自己名字裡筆畫最多的那一個字」。

其中，被最多人點名的則是「龜」，「龜，筆畫多又多角度」、「龜，老師說很少人寫好」、「龜，有夠難寫」、「龜，到現在還是寫很醜」。另也有網友認為，「寫得好看的字就不討厭，反而有成就感，寫醜的字就比較煩」、「不管什麼字，只要重複寫3遍以上都很討厭」、「寫生字本每個字都要寫好幾遍，一筆一畫還要對格子虛線好痛苦，倒是沒有討厭特定的字就是了」。