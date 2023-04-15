熟客消失2年突現身！「留1信封」又走了　老闆一打開當場淚崩

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／視覺中國CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

太感人！一名餐廳老闆透露，先前有一名熟客都會到店內用餐，但後來對方搬家就消失了2年，直到近日才回來光顧。不過奇怪的是，對方吃完飯之後又匆匆離去，只留下一包信封，等到他和媽媽忙完才發現裡面竟裝有1萬元現金，當場忍不住哭出來，原來這個信封背後隱藏了溫馨內幕。

原PO在「匿名公社」發文表示，最近開店發現一名消失很久的熟客突然回來光顧，但因為當下是午餐的尖峰時間，他和媽媽都沒有空敘舊，只打了聲招呼就繼續忙了。之後對方和店內阿姨聊了2句，留下一個信封就離開了，等到他們忙完才有空拿出來看，沒想到裡面竟放了1萬元現金，讓他看了大吃一驚，「阿姨跟我們說，女生是來謝謝我們以前的照顧，她開始工作了，所以拿錢來還我們」，媽媽得知後當場落淚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原來那名熟客是個女孩，國中時喪母，家中只剩下爸爸在賺錢，原PO媽媽見狀就請對方到店內免費用餐，之後對方爸爸要來付錢，他們店內也不收，後來女孩上高中後就搬走了。沒想到2年後對方突然又到店內用餐，還拿著現金過來，「我拿著1萬塊眼眶都濕了，不知道她是不是有打工？也不知道這1萬塊她存多久？」

原PO和媽媽拿到女孩的回饋覺得相當感動，同時也十分沉重，最後2人討論決定將那筆錢當作愛心餐費，希望將愛心延續給更多人，「希望她以後的人生也能因為她的善心越來越好」。

不少網友看到後相當感動，表示「媽媽的善心讓那位女孩度過艱難的時刻，女孩也是很有骨氣，在自己有能力的時候，回來償還她覺得應該做的一件事」、「好心有好報」、「愛心的延續，台灣最美的風景」、「好感動，快哭了」、「我看了都熱淚盈眶了」、「知恩圖報的人現在真的不多了！值得讚揚，你們很有慈悲心也是善舉，有你們真好」、「有溫度的人心」。