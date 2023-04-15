　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

熟客消失2年突現身！「留1信封」又走了　老闆一打開當場淚崩

▲監所通信權，通信，寫信。（圖／視覺中國CFP）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／視覺中國CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

太感人！一名餐廳老闆透露，先前有一名熟客都會到店內用餐，但後來對方搬家就消失了2年，直到近日才回來光顧。不過奇怪的是，對方吃完飯之後又匆匆離去，只留下一包信封，等到他和媽媽忙完才發現裡面竟裝有1萬元現金，當場忍不住哭出來，原來這個信封背後隱藏了溫馨內幕。

原PO在「匿名公社」發文表示，最近開店發現一名消失很久的熟客突然回來光顧，但因為當下是午餐的尖峰時間，他和媽媽都沒有空敘舊，只打了聲招呼就繼續忙了。之後對方和店內阿姨聊了2句，留下一個信封就離開了，等到他們忙完才有空拿出來看，沒想到裡面竟放了1萬元現金，讓他看了大吃一驚，「阿姨跟我們說，女生是來謝謝我們以前的照顧，她開始工作了，所以拿錢來還我們」，媽媽得知後當場落淚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原來那名熟客是個女孩，國中時喪母，家中只剩下爸爸在賺錢，原PO媽媽見狀就請對方到店內免費用餐，之後對方爸爸要來付錢，他們店內也不收，後來女孩上高中後就搬走了。沒想到2年後對方突然又到店內用餐，還拿著現金過來，「我拿著1萬塊眼眶都濕了，不知道她是不是有打工？也不知道這1萬塊她存多久？」

原PO和媽媽拿到女孩的回饋覺得相當感動，同時也十分沉重，最後2人討論決定將那筆錢當作愛心餐費，希望將愛心延續給更多人，「希望她以後的人生也能因為她的善心越來越好」。

不少網友看到後相當感動，表示「媽媽的善心讓那位女孩度過艱難的時刻，女孩也是很有骨氣，在自己有能力的時候，回來償還她覺得應該做的一件事」、「好心有好報」、「愛心的延續，台灣最美的風景」、「好感動，快哭了」、「我看了都熱淚盈眶了」、「知恩圖報的人現在真的不多了！值得讚揚，你們很有慈悲心也是善舉，有你們真好」、「有溫度的人心」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
熟客女孩消失2年突現身「留信封」！　老闆打開淚崩
人氣牛肉麵店超噁！　肉掉地上撿起來放回去煮
日本實況主無套吃高中嫩粉！　2女崩潰輕生亡
嘴角掛口水　加油妹控同事關廁硬上！法官：男友在旁
岸田文雄街頭演說遇襲！　現場畫面曝
戶頭多出400萬！　陸警校生「沒花一毛錢」遭判無期徒刑
球迷全起立看李多慧！　「1動作完美複製」超震撼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

熟客消失2年突現身！「留1信封」又走了　老闆一打開當場淚崩

生理期每天換「36片產墊」　她到生產血崩才知道罹「罕見出血病」

球迷全起立看李多慧！「1動作完美複製」超震撼　他虧：聚集元氣彈

拓展新住民職場視野！國教署推動國際體驗　提升就業競爭力

日韓機票清倉降價！長榮飛日「來回8363元」　最便宜時段出爐

一圖看今日雨區！雨彈最猛「濕到發黃」範圍出爐　鄭明典示警1警訊

境外污染今晚又來襲！環保署：明後天「西部局部地區紅色警示」

全球罕見！男「巨大黃斑部裂孔」右眼幾失明　醫：行醫來首見

婆婆逼迫「媳婦上繳6000元」　不給就不孝！全場轟不要臉

南部30年大旱！　高雄7座公立泳池4／20起暫停開放

戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

李多慧燦笑應援初登場　球迷擠爆三壘「髮香區」

中職2球迷爭搶界外球！　男下秒暖心送她全場歡呼

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

李多慧電臀影片破百萬點閱爆紅　自曝小時候其實超害羞

相戀29年結据租不起房　女友癌末醫院幫辦婚禮

熟客消失2年突現身！「留1信封」又走了　老闆一打開當場淚崩

生理期每天換「36片產墊」　她到生產血崩才知道罹「罕見出血病」

球迷全起立看李多慧！「1動作完美複製」超震撼　他虧：聚集元氣彈

拓展新住民職場視野！國教署推動國際體驗　提升就業競爭力

日韓機票清倉降價！長榮飛日「來回8363元」　最便宜時段出爐

一圖看今日雨區！雨彈最猛「濕到發黃」範圍出爐　鄭明典示警1警訊

境外污染今晚又來襲！環保署：明後天「西部局部地區紅色警示」

全球罕見！男「巨大黃斑部裂孔」右眼幾失明　醫：行醫來首見

婆婆逼迫「媳婦上繳6000元」　不給就不孝！全場轟不要臉

南部30年大旱！　高雄7座公立泳池4／20起暫停開放

大牙《一家團圓》擦撞戲受傷！　「睡到一半翻身被痛醒」急找整復師

「清冠一號、「瑪卡」毒品咖啡包熱銷　藥頭賣半年...竟狂削百萬

砂石車搖搖晃晃騎上分隔島！　指示桿「劈進駕駛座」車頭全爛

不是劉在錫師妹！　Jessi簽給朴宰範霸氣：我的全盛期還沒來

吳釗燮：中國無權劃「紅線」　武力恫嚇台灣才是嚴重挑釁

處女座婆婆搬來住　媳婦怨平靜生活被打破！「吃飯像監督器在盯」

大小聘236萬「嫁妝1間房」　女友爸媽1舉動超貪！全場噴：別娶

何超蓮同框「差29歲同父異母姊」！　賭王基因太強…臉蛋神複製

人氣牛肉麵店超噁！肉掉地上撿起來放回去　顧客怒：看到3次都這樣

許淑華合體黃捷逛五分埔　初選民調開跑前勤跑基層互動

71歲阿諾史瓦辛格「遭人從後方飛踢」　 背部重擊「完全沒倒下」

生活熱門新聞

LINE「1折貼圖」快閃上架！17款只要6元

「一堆蛋販賣」遭罵　老闆說話了

孫德榮開砲「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊

重機停汽車格　竟遭貼「違法佔用車位」

一家4口「被丟包機場」和解了！旅行社賠31萬

台南「藍眼淚」絕美秘境曝光！行家看一點傻眼

「4生肖」天生自帶財氣！第1名一輩子不愁錢

免費加麵剩一堆！拉麵老闆嘆：連兩天都遇到

一類糖吃愈多越不易得糖尿病！醫師曝原因

李多慧首登場　鄉民讚2點勝台女「強一個檔次」

情侶「親密1舉動」每天都想要！妹子羞喊舒服

快訊／3550竹北人棄領6000　7人失格原因曝

薯條大辣！新竹男見「整包紅土」愣住

今變天2區有雷雨　明起「熱如盛夏」35℃

更多熱門

相關新聞

蛋商被轟囤蛋！網質疑不新鮮　老闆打蛋自清

蛋商被轟囤蛋！網質疑不新鮮　老闆打蛋自清

台灣近日爆發缺蛋潮，農委會為了解決此危機，從多國採購進口雞蛋，優先在超商超市與量販店等通路上架，順利讓蛋價慢慢下降。彰化一間蛋品專賣店將蛋整箱整箱放在門口販賣，網友見狀PO網，立刻引來網友熱議，還有人質疑老闆囤蛋。對此，老闆親上火線受訪，並強調自己本來就有跟固定農場配合，且蛋絕對都是新鮮的。

免費加麵剩一堆！拉麵老闆嘆：連兩天都遇到

免費加麵剩一堆！拉麵老闆嘆：連兩天都遇到

點3次菜頭湯「老闆都不理」　他被回1句糗了

點3次菜頭湯「老闆都不理」　他被回1句糗了

要做生意你就得學的「老闆秘笈」

要做生意你就得學的「老闆秘笈」

她不婚不生「升官被慘拔」！老闆：生孩才有優先權

她不婚不生「升官被慘拔」！老闆：生孩才有優先權

關鍵字：

熟客老闆信封愛心餐還錢

讀者迴響

熱門新聞

LINE「1折貼圖」快閃上架！17款只要6元

「一堆蛋販賣」遭罵　老闆說話了

李燕停車場「40秒激吻片」曝光！

孫德榮開砲「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊

《黑澀會》鄭靚歆出櫃認「掉粉1000人」

單身聯誼男性大超標！緊急停止報名

回家目擊「老公、小三裸體躺床」內褲丟桌上！人妻崩潰

快訊／國三今晨重大車禍！　3車撞毀車頭6傷

戶頭多出400萬！陸警校生「沒花掉一毛錢」遭判無期

白癡公主拍片途中喪父　挨酸「竟還繼續玩」罕動怒

重機停汽車格　竟遭貼「違法佔用車位」

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

蝦皮手續費「5/1調漲」　賣家火大灌爆粉專

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

一家4口「被丟包機場」和解了！旅行社賠31萬

更多

最夯影音

更多
戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去

戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去
台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面