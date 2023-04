快訊／美軍飛彈驅逐艦米利厄斯號昨穿越台灣海峽　畫面曝光

▲美軍第七艦隊公開驅逐艦米利厄斯號(USS Milius)16日穿越台海畫面。(圖/U.S. 7th Fleet)

記者詹雅婷/綜合報導

美軍第七艦隊發布聲明表示,美國海軍勃克級導向飛彈驅逐艦「米利厄斯號」(USS Milius)在台灣時間16日穿越台灣海峽。美軍也透過推特公開相關畫面。

第七艦隊表示,米利厄斯號航行經過的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍,通過台海彰顯出美國對印太地區自由開放承諾,美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。

USS Milius (DDG 69) conducted a routine Taiwan Strait transit April 16 (local time) through waters where high-seas freedoms of navigation and overflight apply in accordance with international law.



Click here to read more:https://t.co/kVeETF1HUi pic.twitter.com/IzEOPA1T0Y