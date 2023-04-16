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北韓軍艦侵犯！南韓巡邏艇「連開10炮」警告射擊　擦撞中國籍漁船

▲▼南韓海軍大鷲級巡邏艇。（資料照／達志影像／美聯社）

▲南韓海軍大鷲級巡邏艇。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從7日起不但主動斷絕南北軍事熱線聯繫，甚至13日還試射新研發的洲際彈道飛彈（ICBM）火星-18型。南韓軍方稍早透露，北韓警備艇昨（15）日上午為了驅趕中國籍漁船而侵犯「北方界線」（NLL），遭到南韓巡邏艇開砲警告射擊，豈料過程中卻因海霧而擦撞中國籍漁船。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓聯合參謀本部今（16）日上午表示，北韓一艘警備艇15日上午11時在白翎島東北方海域，尾隨一艘越過北方界線的中國籍漁船，過程中跟著越過北方界線。對此，南韓海軍大鷲級巡邏艇靠近北韓警備艇，並依程序廣播警告，在北韓警備艇未做出回應後，便向對方連開10發機關炮實施警告射擊。

雖然北韓警備艇已經返回北韓海域，然而在過程中南韓海軍大鷲級巡邏艇卻因為北方界線海域瀰漫海霧、能見度僅100至200公尺，而與中國籍漁船發生擦撞，南韓海軍部份人員因此受到輕微擦傷，最後移送至軍方醫院接受治療。

南韓聯合參謀本部解釋，由於當下能見度不佳，才會和中國籍漁船產生碰撞，事後兩艘船隻並無發生任何異常故障。據悉，當時一群中國籍船在西海（黃海）上捕花蟹。

外界部份軍事專家推測，近來軍事動向頻繁的北韓，恐怕是想藉由派遣警備艇在西海（黃海）侵犯北方界線，來試探南韓軍方的防禦警備動態，以此準備影響力更大的軍事挑釁活動。

南韓聯合參謀本部表示，不排除北韓警備艇欲藉侵犯北方界線一事發動挑釁的可能，已針對多種挑釁的可能性進行應對，同時嚴密觀測敵方軍事動向。

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