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社會 社會焦點 保障人權

退休情報員賣畫隱居　曾滲透近身大陸領導人…嘆「為國妻離子散」　

記者陳以昇／新北報導

台灣第一位被吸收為美國情報人員的陳廷軒，身懷殺人絕技，還精通爆破、氣功等，曾近身滲透在中國某任最高領導人旁邊，差點就可以改變整個歷史；如今已是耄耋之年，退休後隱居在鄉間工寮，以繪畫、賣畫維生。陳廷軒回想在敵後滲透工作，長嘆口氣自己「為了國家，落得妻離子散」，更讓他耿耿於懷的是與台塑集團長達14年的纏訟，沈痛地說「我要的是司法正義！」

▲▼80歲的陳廷軒從情報員退休後，在鄉下工寮繪畫，即便年事已高，氣功底子深厚，壯男都推不動，曾經身材壯碩被美軍吸收當特工，與同學及特工頭子在美國合照 。（圖／記者陳以昇攝）

▲80歲的陳廷軒從情報員退休後，隱居在鄉下工寮 。（圖／記者陳以昇攝）

80歲的陳廷軒在就讀政大外交系時，因為繪畫天賦，在台北市中山北路畫廊幫人畫水彩人物，當時中美還沒斷交，美軍俱樂部常有軍官在那度假，會拿著照片到畫廊付錢請陳廷軒代筆，陳廷軒因此認識不少美軍高官，由於外語能力好，身高1米8體格高壯，一次偶然機會下，被吸收當美軍情報人員，也是台灣第一人。

▼80歲的陳廷軒在工寮作畫。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼80歲的陳廷軒從情報員退休後，在鄉下工寮繪畫，即便年事已高，氣功底子深厚，壯男都推不動，曾經身材壯碩被美軍吸收當特工，與同學及特工頭子在美國合照 。（圖／記者陳以昇攝）

陳廷軒在美國接受爆破特訓，以及近身格鬥殺人技，本身還練了氣功，當時民主陣線與共產陣營正在熱戰，陳廷軒負責敵後滲透破壞工作，過程中也結婚生了2子1女，但長年在世界各國從事諜報工作，與家人相處時間甚少，導致與妻子最後離婚收場，他感嘆地說「真正生活在一起僅有5年」，兒子還埋怨「為什麼你要當特工，家裡又不缺錢，整個家都被你毀了！」

▼80歲的陳廷軒畫下自己女兒及孫子，感嘆為了國家妻離子散 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼80歲的陳廷軒從情報員退休後，在鄉下工寮繪畫，即便年事已高，氣功底子深厚，壯男都推不動，曾經身材壯碩被美軍吸收當特工，與同學及特工頭子在美國合照 。（圖／記者陳以昇攝）

陳廷軒回憶當年，他用一己之力創業開建設公司，身價有上千萬美金，周旋在各國政商名流間，藉以獲得情報；也曾在前副總統嚴家淦及前行政院長孫運璿身邊工作，有幾年更近身滲透在大陸某任最高領導人身邊，他自嘲地說「曾經我有改變歷史的機會，但沒接到命令，就錯過了」，他笑著說「如果當時做了，其他特工跟我自己，恐怕就要為國捐驅了」。

▼80歲的陳廷軒年輕時身材壯碩被美軍吸收當特工 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼80歲的陳廷軒從情報員退休後，在鄉下工寮繪畫，即便年事已高，氣功底子深厚，壯男都推不動，曾經身材壯碩被美軍吸收當特工，與同學及特工頭子在美國合照 。（圖／記者陳以昇攝）

經過幾十年風風雨雨，退休後他回到台灣，創建了6家公司，因緣際會下結識王永慶，卻因購屋糾紛，與台塑集團槓上，當時王永慶得知後，打算緊急從美國返台處理，結果就撒手歸天；陳廷軒曾寫信給王文洋，告知與他父親的交易過程，但卻石沉大海，官司就這樣纏訟14年，更成為陳廷軒心中永遠的痛，他說「我要的是司法正義！」

▼80歲的陳廷軒即便年事已高，氣功底子深厚，壯男都推不動 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼80歲的陳廷軒從情報員退休後，在鄉下工寮繪畫，即便年事已高，氣功底子深厚，壯男都推不動，曾經身材壯碩被美軍吸收當特工，與同學及特工頭子在美國合照 。（圖／記者陳以昇攝）

因為與財團官司，各家銀行紛紛抽銀根，造成陳廷軒6家公司財務困難終致倒閉；如今80歲的陳廷軒隱身在鄉下，住在雞舍旁的工寮中，過著獨居的生活，旁邊還升著美國國旗，每天靠著繪畫、賣畫過日子，他指著靠牆的一幅女人帶著2小孩的畫作，「這是我女兒跟2個孫子，都在美國生活」，他長嘆口氣「為了國家，我落得妻離子散」。

▲▼80歲的陳廷軒從情報員退休後，在鄉下工寮繪畫，即便年事已高，氣功底子深厚，壯男都推不動，曾經身材壯碩被美軍吸收當特工，與同學及特工頭子在美國合照 。（圖／記者陳以昇攝）

▲陳廷軒與同學在美國合照 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼80歲的陳廷軒從情報員退休後，在鄉下工寮繪畫，即便年事已高，氣功底子深厚，壯男都推不動，曾經身材壯碩被美軍吸收當特工，與同學及特工頭子在美國合照 。（圖／記者陳以昇攝）

▲80歲的陳廷軒隱居鄉下工寮 。（圖／記者陳以昇攝）

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