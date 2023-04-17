颱風破壞！花蓮水產培育所重建開放　首日80親子體驗食魚教育

▲開放首日，銅蘭國小80名親子前來體驗食魚教育活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣水產培育所是經濟魚苗生產及原生魚類生態保育基地，2021年遭圓規颱風造成嚴重破壞，歷經一年多重建終於完成，15日重新開放自由參觀，並特別舉辦導覽暨食魚教育親子體驗活動，吸引了近80多位親子共同參加，寓教於樂共同學習。

▲導覽認識養殖池環境、餵食方式、水質維護等相關知識。

縣長徐榛蔚表示，水產培育所位於鯉魚潭畔，是民眾周末踏青的好去處。為了讓更多的民眾能夠認識本縣特色食魚產業及原生魚生態保育，並落實永續環境向下扎根的推廣教育工作，水培所新增假日時段開放，讓親子假日活動多一項選擇。

農業處長陳淑雯說明，開放首日的導覽活動介紹本土淡水魚類，並帶領參觀者認識養殖池環境、餵食方式、水質維護等相關知識，讓大家了解花蓮水產養殖產業特色，並瞭解各種魚類的生態習性。

▲DIY體驗課程中，孩子們動手組魚缸，了解魚類的生活方式，並培育養殖興趣。

在親子養魚DIY體驗課程中，孩子們可以動手組魚缸，了解魚類的生活方式，並培育養殖興趣。此外，在食魚教育課程中，透過孩子們和家長一起品嚐特色食材花蓮鯛，了解花蓮鯛育種養殖過程及學習如何挑選新鮮美味的魚類。

陳淑雯說，感謝鄰近的銅蘭國小許壽亮校長帶領了學童們一起前來體驗，學校單位有課程教學需求，都歡迎和水培所聯繫。

水培所開放參觀時間為每周二至周日，每日上午8:0012:00，下午1:30-17:00，固定每周一公休，連續國定假日不開放。未來水培所將持續整建設施及策展，規劃各項親子體驗、生態環境及食農教育推廣活動，希望民眾每次來訪都有新的體驗。