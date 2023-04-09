綠營挺黃守達記者會不見黃國書　蔡其昌：他不參與候選人活動

記者白珈陽／台中報導

民進黨2024立委選舉第六選區（中西東南區），黃國書因線民案退黨並宣布不競選連任，由市議員黃守達登記初選。9日上午多名民進黨立委陪同黃守達召開「團結挺守達進國會」記者會，席間未看到黃國書，出席的立法院副院長蔡其昌說，這次初選黃國書不會參加任何一位候選人的活動，但有請他轉達，對黃守達的支持無庸置疑。

台中市民進黨籍立委蔡其昌、張廖萬堅、何欣純、林靜儀、莊競程，9日上午力挺黃守達進國會，但黃國書沒有出席，引起現場媒體好奇。

蔡其昌表示，黃國書面臨人生重大的課題，初選過程中不會出席候選人相關的活動，但此次黃國書特別打電話拜託他協助傳達，他跟黃守達有不同的感情，既是黃守達的師父，也是並肩作戰相互扶持最好的同志，對黃守達的支持無庸置疑。

針對黃守達參加第六選區立委初選，蔡其昌說，新生代接班對民主政黨來說非常重要，太陽花學運時他在立法院看著這些年輕人參與國家重大議題的堅持非常感動，尤其是黃守達，對土地有理念、有堅持、有熱愛，後來在議會問政上也是鏗鏘有力，在地方謙卑傾聽，持續低調耕耘，這些過程都是年輕世代進入國會要進去的根本。黃守達專業認真，就具備這樣的條件，所以願意站出來力挺黃守達。

▲蔡其昌說，這次初選黃國書不會參加任何一位候選人的活動，但有請他轉達，對黃守達的支持無庸置疑。 。（圖／記者白珈陽攝）

張廖萬堅表示，過去黃守達參加學生運動，籌組台大工會，也在立法院擔任助理、擔任黃國書服務處的執行長；在地方時也觀察到守達很重視地方社團，也非常關心重大社會議題，是對議題方面很熟悉的新生代，若進入國會一定也會是優質立委評鑑上榜的常客。基於理念相同，疼惜新生代的心情下，他支持守達勇敢通過初選，進入國會並肩作戰。

何欣純強調，黃守達一個年輕人願意來台中蹲點，是台中最有即戰力的議員，所以才有這麼多委員願意來給他加油，希望未來的台灣社會，可以帶來不同世代的觀點。挺黃守達，挺年輕人，挺台灣的未來，一起團結民進黨，團結台灣，中西東南這席立委絕對不能輸。

林靜儀指出，現在盛行的網紅政治來的快去的也快，黃守達願意深耕基層，從最根本的地方學起，相當難能可貴。她過去收到中西區的服務案件都會拜託給黃守達，民眾對他的服務皆讚譽有加。

莊競程也說，黃守達是他台大的學弟，黃守達在基層的努力大家有目共睹。民進黨初選是相當公平的機制，參選的同志若有任何的需要，不管任何的形式都會給予鼓勵，為的就是能夠團結一致，保住中西東南區關鍵一席。

▲黃守達說，感謝立委們願意來為他加油鼓勵，委員們的行動跟實踐給予他很重要的指引跟典範。（圖／記者白珈陽攝）

黃守達表示，台中市舊城區的復興，是他亟欲整合地方與中央的資源來推動的首要任務。他也強調，面對中國滲透威脅，台灣面臨諸多挑戰，需要強而有力的國會支持，而他自己就是最能夠團結本土陣營的國會即戰力，絕對會全力以赴。很感謝這些立委們願意來為他加油鼓勵，委員們的行動跟實踐給予他很重要的指引跟典範。

黃也說，今天不僅是邀請委員們來相挺，也是他想向民進黨立委致敬的儀式，也表達他參選立委的決心，他已經準備好與這些優質的立委前輩共同併肩作戰，一起團結延續守護台灣。

▲台中市民進黨籍立委蔡其昌、張廖萬堅、何欣純、林靜儀、莊競程，9日上午力挺黃守達。（圖／記者白珈陽攝）