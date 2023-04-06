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假投資竄升詐騙之首　台中人3個月險遭騙2.3億！盧秀燕獻聲打詐

▲▼台中警方統計，民眾因為假投資，短短3個月內差點被騙走2億3千多萬元，盧秀燕擔任打詐隊長，呼籲市民小心各種詐騙手法。（圖／台中警方提供，下同）

▲台中警方統計，民眾因為假投資，短短3個月內差點被騙走2億3千多萬元，盧秀燕擔任打詐隊長，呼籲市民小心各種詐騙手法。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方統計發現驚人數字，今年1月至3月，警方成功阻止台中人被騙2億3493萬多元，光是3月1個月，就高達1億1千多萬元，其中投資詐騙直竄所有詐騙類型之首，台中打詐隊隊長盧秀燕獻聲錄製宣導影片，提醒市民務必留意多樣化詐騙手段，提升「識詐」能力。

▲▼台中警方統計，民眾因為假投資，短短3個月內差點被騙走2億3千多萬元，盧秀燕擔任打詐隊長，呼籲市民小心各種詐騙手法。（圖／台中警方提供，下同）

台中靜宜女大學生疑被人蛇集團騙到泰國，下場如何令人擔憂，詐騙集團猖獗行徑有增無減，加上政府普發6000元現金，更讓沒有警覺心的民眾成了待宰羔羊。

▲▼台中警方統計，民眾因為假投資，短短3個月內差點被騙走2億3千多萬元，盧秀燕擔任打詐隊長，呼籲市民小心各種詐騙手法。（圖／台中警方提供，下同）

警方表示，大環境不景氣，人人都想投資一夜致富，網路上主打輕鬆投資、保證獲利等詐騙模式，一下子就讓民眾乖乖掏錢，投資詐騙也就迅速擠下「ATM解除分期付款」、「假網路拍賣」等手法，躍居第一名。

詐騙集團為取信於民，盜用財經名人肖像和影片，誘人加入投資群組，形成假投資群眾包圍被害人的模式，被害人一旦嚐到甜頭後，馬上加碼，直到拿不回金錢才知受騙。

台中市長也是打詐隊隊長盧秀燕，帶頭獻聲錄製「投資詐騙」、「ATM解除分期付款」、「小心愛情詐騙來敲門」等3部防詐宣導影片，就是要再三提醒市民務必留意多樣化的詐騙手段，提升民眾「識詐」能力，尤其政府最近「全民普發現金6000元」政策，她強調，政府絕不會用簡訊或電子郵件通知民眾領錢，民眾也切勿隨意點選不明簡訊連結，避免個資及帳戶外流。

4月10日起，民眾可在貼有普發現金識別貼紙的ATM領取現金6000元，警方到時將會規劃警力，保障民眾財產安全。

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