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布拉瑞揚舞團《我・我們》演出　盼世界看到台東藝文能量

▲布拉瑞揚舞團2023年《我・我們》第一部曲，14日起在國家劇院一連演出3天。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲布拉瑞揚舞團2023年《我・我們》第一部曲，14日起在國家劇院一連演出3天。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府今年首次與台北國家兩廳院、台中國家歌劇院合作，製作布拉瑞揚舞團2023年《我・我們》第一部曲，14日起在國家劇院一連演出3天。

《我・我們》第一部曲由布拉瑞揚舞團藝術總監布拉瑞揚・帕格勒法邀請金曲獎得主ABAO阿爆（阿仍仍）統籌音樂，以擅長電音編曲轉化古謠氛圍，為舞作貼身打造聽覺派對，藝術家磊勒丹設計充滿力量圖像，創造視覺漣漪，帶給觀眾前所未有的劇場視覺、聽覺饗宴。3月24日至26日已於台中國家歌劇院首演，觀眾口碑不斷、迴響熱烈，舞評歎讚「大膽創新展開新局」「成功的美學嘗試，一次出神狂喜的療癒體驗」。

▲布拉瑞揚舞團2023年《我・我們》第一部曲，14日起在國家劇院一連演出3天。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

4月14日至16日移師台北國家戲劇院，台東縣縣長饒慶以行動支持台東在地舞團，並表示布拉瑞揚舞團創作以原民文化為養分，展現令人驚豔的原創性，這次除了《我・我們》，今年（112）透過「風起原舞・樂動台東」專業培力課程將台東培植的技術人才與國家級場館接軌，實際參與於台中國家歌劇院、台北國家戲劇院的技術裝台、演出執行等工作，由場館技術人員導覽認識劇場設計概念、各項技術設備與場館技術人力配置等，提升台東舞台幕後技術人員實戰力，未來實際運用在專業領域，讓台東富有多元族群樂舞的文化與特色邁向國際。

原住民族行政處指出，第一部曲圍繞著pulima（排灣語手藝精細的人的意思）以排灣年輕的手，指認出從沒看過的新世界。編舞家布拉表示，《我・我們》最大突破是從圖像、音樂、燈光、影像、服裝、舞蹈，把每一個我，結合成為我們，不爭奇鬥艷，是相互映照，各有發揮。

《我・我們》第一部曲11月3日至4日作品將回到台東，於台東縣藝文中心演藝廳演出，預計5月中旬於OPENTIX兩廳院購票系統啟售。

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