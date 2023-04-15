台東公民參與「星光、林下節電設計工作坊」成果發表會

▲「星光、林下節電設計與實務工作坊」15日成果發表會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推動公民參與公共事務，台東縣政府舉辦「觀光節電公民共享計畫」，111年11月透過審議式民主程序邀請在地協會、一般民眾集思廣益提出針對台東各大特色景點觀光節電專區活動，邀請專家學者進行提案審查會議，遴選台東縣原住民東魯凱文化教育協進會「星光、林下節電設計與實務工作坊」，於15日在達魯瑪克部落文化園區舉辦節電企畫成果發表會。

財政及經濟發展處副處長葉正鶴指出，這是縣府首次推動公民參與式計畫，邀請在地協會、一般民眾集思廣益提出台東各大特色景點觀光節電活動，說明會次日開始收件，共3個單位投件，並邀請專家學者進行提案審查會議，遴選出最可行方案，以工作坊進行執行方案展示，與當地民眾選定具共識的方案，透過公民審議過程，落實開放政府、資訊公開透明化。

財經處指出，此次遴選出「星光、林下節電設計與實務工作坊」，由推動綠能節電林下旅遊概念發想，以太陽能獨立系統、水圳利用為主軸，利用白天光照及灌溉水渠等自然力量儲存電力，以備使用。讓綠能協助林下旅遊發展，達到無污染節電環境，讓生活更節能、環境更永續；透過4場工作坊傳達能源自主、環境自理、永續節能、從小教育的核心價值，藉由公民參與機制提出三項提案，分別為達魯瑪克部落節電行動隊、觀光景點節電圖騰柱、達魯瑪克多元化產業館節電裝置改善提案。

今日發表會現場有耆老歌舞表演、部落特色美食、工作坊二手市集攤位及音樂饗宴，並展示太陽能搬運車，透過工作坊活動在大家心中種下節電種子。